Schalke-Torwart Fährmann nach Sieg gegen den VfB euphorisch

IMAGO/Gabriel Boia

Terodde (l.) und Schalke-Torwart Fährmann feiern den Sieg gegen Stuttgart

Schalke 04 ist in der Bundesliga seit mittlerweile fünf Spiele ungeschlagen. Zwar endeten von diesen Partien vier mit einem 0:0. Durch den Sieg am vergangenen Spieltag gegen Stuttgart können sich die Königsblauen aber wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Torhüter Ralf Fährmann, der durch die vier "Nullnummern" zuletzt über 400 Minuten ohne Gegentor blieb, zeigte sich nach dem Erfolg gegen die Schwaben besonders euphorisch: "Das war Gänsehaut pur. Es tat gut, und deswegen war es so emotional nach dem Abpfiff, dass wir die drei Punkte geholt haben."

"In den Spielen zuvor haben wir das gleiche Engagement auf den Platz gebracht, alles gegeben, konnten uns aber nicht so richtig belohnen. Das haben wir jetzt endlich geschafft", fasst der Schlussmann auf der vereinseigenen Homepage zusammen.

Schalke-Keeper Fährmann lobt seine Vorderleute

Vor allem seine Vorderleute durften sich vom 34-Jährigen ein Sonderlob abholen: "Unsere Verteidiger machen einen brutal guten Job. Moritz Jenz macht das phänomenal, Maya Yoshida wirft sich in jeden Schuss hinein, unsere Sechser sind sehr stark gegen den Ball. Jeder im Team hat seinen Anteil dazu beigetragen."

Am kommenden Spieltag will die Mannschaft den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.

Mit nur drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz reist Schalke 04 zum "kleinen Revierderby" nach Bochum. "Es ist eine Stärke von uns, dass wir geschlossen auftreten – wir Spieler zusammen mit den Fans. Das ist sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen der Fall. Deswegen freue ich mich auf die Partie in Bochum", macht Fährmann deutlich.

"Wochen der Wahrheit" auf Schalke

Mit dem Sieg gegen Stuttgart begannen für Schalke die "Wochen der Wahrheit". Nach dem Spiel gegen Bochum steht für den Klub das prestigeträchtige Duell gegen den BVB auf dem Programm. In den vier darauffolgenden Wochen stehen Spiele gegen die Mitabstiegskandidaten aus Augsburg. Hoffenheim und Berlin an.