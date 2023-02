Ist das der Königsweg in der Stürmerfrage des FC Bayern?

IMAGO/Zac Goodwin

Harry Kane gilt weiterhin als Wunschspieler des FC Bayern

In den Planungen der Klubbosse des FC Bayern gilt der englische Stürmerstar Harry Kane als vermeintliches Transferziel Nummer eins. Unter bestimmten Umständen würden die Münchner sogar noch ein weiteres Jahr auf den Torjäger warten. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

"Bild"-Fußballchef und Bayern-Insider Christian Falk zeigte das Szenario auf, in dem der englische Nationalmannschaftskapitän im Sommer 2024 zum FC Bayern kommen könnte.

"Harry Kane ist weiterhin für Bayern interessant, aktuell aber für kommenden Sommer finanziell schwierig umzusetzen. Für Bayern wäre es nicht die schlechteste Konstellation, wenn Kane seinen Vertrag bei Tottenham auslaufen lassen würde", wurde der Transferexperte beim Portal "fcbinside" zitiert. Die Spurs selbst wollen mit ihrem Toptorjäger und Führungsspieler unbedingt noch einmal langfristig verlängern.

Sollte sich der Starspieler der Tottenham Hotspur gegen eine vorzeitige Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags bei den Londonern entscheiden, würde der deutsche Rekordmeister einen dann ablösefreien Wechsel im kommenden Jahr mit Hochdruck forcieren.

Choupo-Moting steht bei 15 Saisontoren für den FC Bayern

Auf der Mittelstürmer-Position würde bis dahin weiterhin mit Eric Maxim Choupo-Moting geplant, ist sich Falk sicher. Der Kameruner hatte sich in der Sturmspitze als verlässliche Alternative erwiesen, seit dem er in der laufenden Saison erstmals als gesetzte Sturmspitze zu regelmäßigen Startelf-Einsätzen gekommen war.

"Bei einer Verlängerung von Choupo könnte der Rekordmeister sportlich auf den England-Kapitän auch bis 2024 warten", so der "Bild"-Reporter weiter.

Derzeit steht Choupo-Moting für die kommende Saison noch ohne Arbeitspapier beim FC Bayern da. Wettbewerbsübergreifend hat der 33-Jährige bislang 15 Tore in 24 Einsätzen in der laufenden Saison zu Buche stehen. Er gehört dem deutschen Branchenprimus seit knapp zweieinhalb Jahren an.