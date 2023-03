BVB buhlt um ablösefreien Liverpool-Star

IMAGO/opokupix

Naby Keita (Nr. 8) soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Jude Bellingham wird den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger könnte sich der BVB beim FC Liverpool bedienen. Konkurrenz droht allerdings durch RB Leipzig.

Wie die "Sport Bild" berichtet, steht Naby Keita vom FC Liverpool auf der Wunschliste des BVB. Demnach haben die Dortmunder ihr Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung im Sommer bereits im vergangenen Herbst hinterlegt.

Keitas Vertrag beim FC Liverpool läuft am Saisonende aus. Dem Bericht zufolge strebt der Guineer keine Verlängerung bei den Reds an und will im Sommer in die Bundesliga zurückkehren.

Sein neuer Arbeitgeber müsste dem Mittelfeldmann wohl um die sieben Millionen Euro Gehalt zahlen.

Keita spielte von 2016 bis 2018 für RB Leipzig, ehe es ihn in die Premier League zum FC Liverpool zog. 60 Millionen Euro überwiesen die Engländer damals an den Bundesligisten.

Für Liverpool stand Keita seitdem 129 Mal auf dem Platz. Elf Tore und sieben Vorlagen stehen zu Buche.

In der aktuellen Saison ist Keita unter Teammanager Jürgen Klopp nur Joker. Nach einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung kommt der 28-Jährige gerade einmal auf 13 Pflichtspiele bei den wankelmütigen Reds.

Bereits im Herbst wurde Keita sowohl von deutschen als auch englischen Medien mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. Konkret wurden die Gerüchte damals aber nicht.

BVB droht Konkurrenz durch RB Leipzig

Doch im Werben um Keita droht dem BVB wohl Konkurrenz durch RB Leipzig. "Sport Bild" zufolge denken die Sachsen seit dem Winter über eine Verpflichtung des Liverpool-Stars nach - eigentlich für den Sommer 2023.

Durch die Verletzung von Dani Olmo wollte RB Keita dann aber schon im Winter unter Vertrag nehmen. Allerdings lehnte Trainer Klopp einen Transfer ab. Im Sommer könnte Leipzig sein Glück erneut versuchen.