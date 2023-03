Hummels-Zukunft: Karriereende steht im Raum

IMAGO

Beendet Mats Hummels seine Karriere beim BVB?

Der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus. Noch ist völlig unklar, wie es für den Innenverteidiger des BVB weitergeht. Auch ein Karriereende steht offenbar im Raum.

Laut "Sport Bild" gibt es drei Optionen für Hummels: Eine Verlängerung beim BVB, ein Wechsel ins europäische Ausland oder gar ein Karriereende.

Dem Bericht zufolge wird Hummels seine Entscheidung allerdings erst Ende März beziehungsweise Anfang April treffen. Das sei mit den BVB-Bossen abgesprochen.

Zuletzt hatte sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zur Zukunft von Hummels geäußert. "Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen zielführende Entscheidungen treffen werden. Das heißt nicht, dass wir im April oder Mai Entscheidungen treffen werden, sondern wir werden sie früher treffen", sagte er im "Aktuellen Sportstudio".

Sollte Hummels seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern, müsste er mit heftigen Gehaltseinbußen leben. Aktuell streicht der 34-Jährige rund zehn Millionen Euro ein. Bei einem neuen Arbeitspapier würde Hummels wohl "nur" fünf Millionen Euro kassieren. Außerdem wäre sein neuer Kontrakt wohl stark leistungsabhängig.

Dem Bericht zufolge könnte eine Verlängerung für Hummels lukrativer werden, wenn der BVB ihm einen Anschlussvertrag anbietet. Nach der Karriere könnte der Routinier zum Beispiel im Nachwuchs oder als Repräsentant für den Revierklub arbeiten.

Wechsel ins Ausland oder Karriereende?

Zweite Option sei ein Wechsel ins Ausland. Ein Schritt, der Hummels durchaus reize - allerdings wohl nur innerhalb Europas. Ein Transfer in die US-amerikanische MLS komme nicht in Frage, da die Entfernung zu seinem Sohn Ludwig, der mit Mama Cathy in München wohnt, zu groß sei.

Dritte Option sei ein Karriereende. Schließlich hatte Hummels zuletzt immer wieder mit hartnäckigen Knieproblemen zu kämpfen. Aktuell hat der Weltmeister von 2014 allerdings keine Beschwerden.

Sollten die Schmerzen aber zurückkehren, ist fraglich, ob sich Hummels noch einmal quält, so die "Sport Bild".