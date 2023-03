Pikanter Sané-Vorfall sorgt für interne Bayern-Diskussionen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Leroy Sané hat beim FC Bayern gerade keinen leichten Stand

Nationalspieler Leroy Sané schaffte es beim FC Bayern zuletzt mehrfach aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen. Jüngst verpasste der 27-Jährige die Abfahrt zum Bundesligaspiel nach Gladbach, weil er zum wiederholten Male zu spät kam. Das sorgte nicht nur beim ihm selbst, sondern auch innerhalb der Mannschaft für Diskussionen.

Ob der Mannschaftsbus des FC Bayern vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach ein paar Minuten zu früh oder doch pünktlich abfuhr, ist bis heute nicht überliefert. Fakt ist aber, dass Leroy Sané die Abfahrt als ein einziger Profi verpasste, weil er später als alle anderen Bayern-Spieler zum Treffpunkt kam.

Der Nationalspieler war laut "Sport Bild"-Angaben sauer, dass der Bus nicht auf ihn wartete und er mit seinem privaten PKW hinterherfahren musste. Gleichzeitig soll sein Fehlen auch innerhalb der anwesenden Profis für Diskussionen gesorgt haben.

Konsequenzen wird der Vorfall dem Bericht zufolge jedoch nicht haben. Es heißt, die Mannschaft solle das Thema "selbst lösen". Gleichzeitig bekam der Nationalspieler aber auch eine Empfehlung von Klubseite mit an die Hand. Wie die "Sport Bild" schreibt, wurde dem 27-Jährigen empfohlen, künftig auch einmal ein paar Minuten vor der geplanten Abfahrt am Treffpunkt zu erscheinen.

Für Aufregung sorgte der Sané-Vorfall vor allem deswegen, weil der Nationalspieler schon in den Tagen zuvor nicht immer unpünktlich gewesen sein soll. Die "Bild" berichtete diesbezüglich von mehreren Fehltritten des Nationalspielers in den letzten Wochen.

Gleichzeitig läuft es für den technisch hochveranlagten Linksfuß auch sportlich nicht nach Wunsch. Nach einer starken Hinrunde baute Sané in den vergangenen Wochen deutlich ab. So verbuchte er in den bisherigen neun Pflichtspielen im Jahr 2023 lediglich zwei Tore. In den beiden Spielen gegen Gladbach und Union Berlin musste er zudem seinen Stammplatz abtreten.