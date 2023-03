Mané verrät: Ronaldo gratulierte mir zum Bayern-Wechsel

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sadio Mané wechselte vom FC Liverpool zum FC Bayern

Sadio Mané steht dem FC Bayern nach einer dreimonatigen Verletzungspause wieder zur Verfügung. In der heißen Saisonphase will der Angreifer mit dem deutschen Rekordmeister in der Champions League für Furore sorgen. Am nötigen Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht.

"Unsere aktuelle Mannschaft hat bewiesen, wozu sie fähig ist. Wenn Sie mich fragen, ob wir mit allen Mannschaften mithalten können: Auf jeden Fall, ich sehe keine Mannschaft, die größer als Bayern ist oder unschlagbar wäre", sagte Mané im Interview mit der "Sport Bild".

Im Achtelfinale duelliert sich der FC Bayern derzeit mit Paris Saint-Germain um das Weiterkommen. Das Hinspiel in der französischen Hauptstadt konnten die Münchner mit 1:0 gewinnen. Das zweite Aufeinandertreffen steigt am 8. März in der Allianz Arena. Cheftrainer Julian Nagelsmann dürfte dann wieder auf Mané setzen.

Mané wollte nur zum FC Bayern

Der 30-Jährige war im vergangenen Sommer für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Isar gewechselt. "Für mich gab es beim Wechsel nach München nie Zweifel. Als ich für mich entschied, den FC Liverpool nach sechs erfolgreichen Jahren zu verlassen, wollte ich nur zu Bayern, in die Bundesliga", erklärte Mané.

Nach seiner Unterschrift erhielt der Offensivmann sogar Glückwünsche von Superstar Cristiano Ronaldo. "Ich habe Ronaldo vor der Saison auf Mallorca getroffen, als mein Wechsel schon feststand", verriet Mané: "Ronaldo hat mir zum Wechsel nach München gratuliert und gesagt: 'Ein großartiger Klub. Das ist ein super Schritt für dich.'"

Mané: "Liverpool wird zurückkommen"

Während Mané mit dem FC Bayern noch alle Chancen auf das Triple hat, steckt sein Ex-Verein um Cheftrainer Jürgen Klopp in der Premier League tief in der Krise. So steht Liverpool in der Meisterschaft lediglich auf dem siebten Tabellenplatz. In der Champions League droht nach dem 2:5 im Hinspiel gegen Real Madrid das Achtelfinal-Aus.

Doch Mané glaubt: "Liverpool wird zurückkommen. Sie werden die Situation überstehen, davon bin ich überzeugt". Klopp sei nach wie vor "der richtige Mann", so der Bayern-Star: "Er wird Liverpool wieder nach oben führen, schon in dieser Saison. Die Spieler lieben ihn."