Werder in Transfer-Dreikampf verwickelt? Berater äußert sich

IMAGO/Nico Paetzel

Ron Schallenberg wird bei Werder Bremen, beim FC Schalke 04 und beim VfB Stuttgart gehandelt

Neben dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart beschäftigt sich angeblich auch Werder Bremen mit einer Verpflichtung von Ron Schallenberg vom SC Paderborn. Inzwischen bezog sein Berater Stellung.

Vom Bremer Interesse hatte die gewöhnlich gut informierte "Deichstube" berichtet. Demnach sei Werder sogar bereit, im Sommer eine Ablöse für den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler zu bezahlen, dessen Vertrag in Paderborn noch bis 2024 läuft. Schallenbergs Marktwert wird auf rund 2,5 Millionen Euro taxiert.

"Es gibt kein konkretes Interesse von Werder an Ron. Ich bin in einem sehr guten Austausch mit Clemens Fritz (Leiter Lizenzbereich bei Werder, Anm. d. Red.) Wenn es so wäre, dann hätte er mir das sicherlich gesagt", sagte Schallenbergs Berater Roland Braun jedoch bei "Bild".

Vor einigen Tagen hatte die "WAZ" berichtet, auch Schalke und der VfB Stuttgart beschäftigten sich mit dem Paderborner Mannschaftskapitän. "Ich kann verraten, dass einige Bundesligisten an Ron interessiert sind. Aber Fakt ist auch, dass uns aktuell kein konkretes Angebot vorliegt", erklärte Braun damals gegenüber dem Blatt.

Der "erste Ansprechpartner" seines Schützlings sei zwar weiterhin Paderborn, Schallenberg reize aber auch "der nächste Step: die Fußball-Bundesliga", so der Berater.

FC Augsburg scheitert mit Winter-Offerte

Im Winter bemühte sich schon der FC Augsburg um Schallenberg. Dem SCP war aber die gebotene Ablöse zu niedrig, so dass der umworbene Profi bei den Ostwestfalen blieb.

Schallenberg stammt aus der Paderborner Jugend und spielte zwischen 2018 und 2020 auf Leih-Basis beim SC Verl. In der laufenden Saison stand er in 24 von 25 Pflichtspielen seines aktuellen Arbeitgebers in der Startelf.

Als Sechser gelangen ihm bereits zwei Tore, zudem steuerte er fünf Vorlagen für seine Mitspieler bei.

Der "kicker" wählte ihn im Winter in seiner Rangliste des deutschen Fußballs für die 2. Bundesliga auf Platz zwei im defensiven Mittelfeld, in der Kategorie "Herausragend" hinter Tobias Kempe von Spitzenreiter Darmstadt 98.

Werder Bremen gegenüber FC Schalke 04 und VfB Stuttgart im Vorteil?

Mit Paderborn verfolgt Schallenberg noch Aufstiegsambitionen: Vier Punkte trennen das Team von Trainer Lukasz Kwasniok als Tabellenvierter von Platz drei.

Vom Tabellenstand im Oberhaus her hätte wohl Werder die besten Aussichten auf eine Verpflichtung.

Während die Bremer als Neunter schon elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone haben, sind der VfB Stuttgart und Schalke als 15. und 18. noch mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.