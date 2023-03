Reis vor brisanter Bochum-Rückkehr betont gelassen

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Thomas Reis ist Cheftrainer beim FC Schalke 04

Im Bundesliga-Hinspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum stand Thomas Reis noch als VfL-Cheftrainer an der Seitenlinie und unterlag in Gelsenkirchen mit 1:3. Nun trifft er erstmals als S04-Coach auf seinen vorherigen Klub.

Die Beziehung von Thomas Reis zum VfL Bochum wird immer eine besondere bleiben. Acht Jahre lang lief er als Spieler für den Ruhrgebietsverein auf, war anschließend in verschiedenen Mannschaften beim VfL als Cheftrainer angestellt. Größter Erfolg in dieser Zeit bleibt die Bundesliga-Rückkehr mit den Bochumern im Jahr 2021.

Doch das Verhältnis hat arg gelitten, seitdem der 49-Jährige im September 2022 an der Castroper Straße entlassen wurde und noch wenige Wochen später beim direkten Konkurrenten FC Schalke 04 als neuer Cheftrainer anheuerte.

Bereits in der Saisonpause hatte Reis zuvor mit dem FC Schalke über eine Anstellung gesprochen, dies aber öffentlich mehrfach abgestritten. Eine Unwahrheit, die ihm die VfL-Anhänger bis heute übel nehmen - trotz der großen sportlichen Erfolge.

FC Schalke 04 kann die "Rote Laterne" loswerden

Vor dem ersten Wiedersehen im Bochumer Ruhrstadion stellte Reis gegenüber der "Sport Bild" nun klar, dass ihn die durchaus brisante Konstellation nicht allzu sehr tangiere: "Trotz all des Drucks, trotz all des Stresses bin ich immer so geblieben, wie ich bin. Ich bin einfach. Ein einfacher Mensch. Ich mache mir über viele Dinge nicht so viele Gedanken."

Reis fügte an, dass er mit Problemen "ganz gut" umgehen könne: "Vielleicht hat das auch mit meiner Erziehung zu tun hat. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, musste mir sehr viel selbst erarbeiten."

Eine Arbeitsauffassung, die schon in Bochum gut ankam und den Übungsleiter noch auch auf Schalke populär werden lässt.

Sportlich bleibt die Partie zwischen Bochum und Schalke derweil nicht mehr und nicht weniger als das Duell Vorletzter gegen Letzter. Sollte S04 am Samstagnachmittag beim VfL gewinnen, würde er zum ersten Mal seit dem zehnten Spieltag die Rote Laterne des Tabellenletzten abgeben.