So will Eintracht Frankfurt aus dem Formtief heraus

Jan Huebner via www.imago-images.de

Markus Krösche (r.) und Oliver Glasner wollen die Eintracht wieder auf Kurs bringen

Das Kalenderjahr 2023 hat für Eintracht Frankfurt mehr schlecht als recht begonnen. Fünf der neun Pflichtspiele wurden nicht gewonnen, die starke Ausgangslage in der Bundesliga-Tabelle eingebüßt. Sportvorstand Markus Krösche weiß, was sich bei der SGE schnell wieder verbessern muss.

Gegen den 1. FC Köln (0:3) und RB Leipzig (1:2) in der Bundesliga sowie beim 0:2 in der Champions League gegen die SSC Neapel setzte es zuletzt gleich drei Niederlagen in den vergangenen vier Pflichtspielen.

Das offizielle Saisonziel, die erneute Qualifikation für die Königsklasse, ist spätestens seit der Leipzig-Pleite ernsthaft in Gefahr und schon vier Punkte entfernt. SGE-Macher Krösche stellte eine ganz eigene Rechnung auf, womit er die fehlenden Resultate in den letzten Wochen erklärte: "Wenn wir fünf Prozent weniger machen, sinkt die Chance darauf, das Spiel zu gewinnen, um 50 Prozent."

Fehlender Einsatz ausgerechnet in der vorentscheidenden Phase der Saison? Laut einem "Sport Bild"-Bericht hat auch Cheftrainer Oliver Glasner intern längst an die Einstellung der Eintracht-Stars appelliert, soll bei der jüngsten Video-Analyse deutliche Worte gefunden haben.

Niemand dürfte mit dem bisher erreichten, Platz sechs in der Bundesliga und dem Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse, zufrieden sein, so die Kernaussage des Österreichers an seine Mannen.

An der ehrgeizigen Zielsetzung für die laufende Spielzeit soll weiterhin festgehalten werden, wenngleich der Rückstand auf Platz vier zuletzt auf jede vier Zähler angewachsen ist. Laut dem Medienbericht soll diese Herangehensweise bei den Profis selbst gut ankommen.

Eintracht Frankfurt will wieder in die Champions League

Das Ziel bleibt erneut die Champions League, dafür wird derzeit bei den Hessen auch an kleinen, aber womöglich entscheidenden Stellschrauben gedreht. Defensive und offensive Standardsituation werden weiterhin fleißig trainiert, bringen sie doch in besonders engen Spielen häufig den Unterschied - leidvoll gesehen beim 1. FC Köln, als zwei der drei Gegentore nach ruhenden Bällen fielen.

Auch das Thema Belastungssteuerung wird aktuell bei Oliver Glasner großgeschrieben. Sowohl nach der Niederlage gegen Neapel in der Champions League als auch nach der Leipzig-Pleite gab es einen Extra-Tag frei für die Frankfurter, die sich voll auf ihre Regeneration und den richtigen mentalen Fokus konzentrieren sollten.

Für die Eintracht geht es am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) mit dem richtungweisenden Gastspiel bei Tabellennachbar VfL Wolfsburg weiter.