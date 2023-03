FC Bayern interessiert? Tottenham-Pläne bei Kane enthüllt

IMAGO/Simon Traylen

Harry Kane wird beim FC Bayern gehandelt

Harry Kane gilt als mögliche Königslösung für die Offensive des FC Bayern. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist nur noch bis 2024 an Tottenham Hotspur gebunden. Die Londoner wollen aber unbedingt mit ihrem Angreifer verlängern. Nun ist die angestrebte Laufzeit durchgesickert.

Wie der türkische Journalist Ekrem Konur berichtet, strebt Tottenham Hotspur eine Vertragsverlängerung bis 2026 an.

Hierdurch will der Hauptstadtklub dem Interesse anderer Vereine zuvorkommen und einem möglichen Abschied des Leistungsträgers einen Riegel vorschieben.

Dass Kane für Tottenham unverzichtbar ist, beweist der Mittelstürmer auch wieder in dieser Saison. Bislang steht der 29-Jährige bei 20 Pflichtspieltoren in 34 Partien. Mit 45 Punkten rangieren die Spurs derzeit auf dem vierten Platz der Premier League und haben somit die Qualifikation für die Champions League im Blick. Letztlich könnte eine mögliche Königsklassen-Teilnahmen auch über Kanes Zukunft in London entscheiden.

FC Bayern müsste Mega-Summe für Harry Kane zahlen

Mit Real Madrid und dem FC Bayern werden gleich zwei europäische Schwergewichte mit dem englischen Nationalspieler in Verbindung gebracht. In München könnte Kane in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten, der im vergangenen Sommer zum spanischen Topklub FC Barcelona weitergezogen war.

Bislang hält sich Kane bezüglich seiner sportlichen Zukunft bedeckt. "Ich bin nur hier, um jedes Spiel zu performen und alles für den Verein zu geben. Wir werden sehen, was passiert, aber ich konzentriere mich auf diese Saison. Wir sind in einer guten Position, um zu pushen und darauf konzentriere ich mich", meinte er Anfang Februar im Gespräch mit "Viaplay".

Als mögliche Ablösesumme stehen Medienberichten bis zu 90 Millionen Euro im Raum. Der FC Bayern müsste für den Torjäger also tief in die Tasche greifen.