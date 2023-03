Lars Ricken schwärmt nach BVB-Coup

IMAGO/Patrick Ahlborn

Lars Ricken (r.) sah "zwei Glanztaten" beim Sieg der U19 in der Youth League

Die U19 von Borussia Dortmund hat in der Youth League eine regelrechte Sensation geschafft: Gegen Top-Favorit PSG setzte sich der schwarz-gelbe Nachwuchs im Elfmeterschießen durch und steht nun im Viertelfinale. BVB-Direktor Lars Ricken schwärmte hinterher.

Borussia Dortmunds U19 hat es zum zweiten Mal in Folge unter die letzten Acht der Youth League geschafft, nun winkt gegen Hajduk Split der erste Halbfinal-Einzug des BVB seit der Einführung des Wettbewerbs vor rund zehn Jahren. Samuel Bamba (42.) hatte die Pariser Führung durch Noha Lemina (40.) egalisiert, im Elfmeterschießen parierte dann Torwart Silas Ostrzinski den letzten Elfmeter der Gäste.

"Es ist fantastisch, die Jungs in der Kabine so feiern und ausrasten zu sehen", sagte BVB-Nachwuchschef Lars Ricken im Anschluss gegenüber "Ruhr Nachrichten": "Man sieht, was ihnen dieser Sieg und dieser Wettbewerb bedeuten."

Ricken, Champions-League-Sieger von 1997, habe "zwei Glanztaten" seiner U19 gesehen: "Die vom Trainer, wie er die Mannschaft taktisch eingestellt hat. Und die der Mannschaft, wie sie all das umgesetzt hat." Sowohl auf taktischer als auch emotionaler Ebene seien die BVB-Talente "von der ersten Minute an im Spiel" gewesen.

BVB-Trainer: "Wir haben den Verein toll vertreten"

Wenig überraschend fand auch Trainer Mike Tullberg lobende Worte für seine Schützlinge, die aus den BVB-Mannschaften der U23, U19 und U17 zusammengewürftelt war: "Wir hatten einen Trainingstag, ein anderes System, eine andere Spielweise von der Grundordnung her - und ungeachtet des Ergebnisses hat man das nicht sehen können. Die Jungs haben es gegen den Ball und mit dem Ball hervorragend gemacht."

Der Däne räumte ein, dass seine Mannschaft in der ersten Halbzeit "nicht so viel vom Spiel" gehabt hatte, nach einer Anpassung in der Pause war der BVB aber auf Augenhöhe und hatte sogar hochkarätige Chancen auf den Sieg nach 90 Minuten. "Wir haben den Verein toll vertreten. Da können alle Mitarbeiter auf sich stolz sein."