Mit BVB- und Schalke-Star: Sind das Flicks Neulinge?

IMAGO/osnapix

Tom Krauß (l.) und Marius Wolf könnten zum DFB-Team stoßen

Am Dienstag hatte Bundestrainer Hansi Flick angekündigt, dass er für die Länderspiele Ende März einige Neulinge für die Fußball-Nationalmannschaft nominieren will. Nun wurden erste Kandidaten enthüllt.

"Wir werden schauen, dass wir den ein oder anderen neuen dabei haben. Es wird interessant, einige Junge mal zu sehen", kündigte Hansi Flick an.

Der TV-Sender "Sky" nennt nun drei mögliche Kandidaten: Marius Wolf von Borussia Dortmund, Tom Krauß, der von RB Leipzig an den FC Schalke 04 ausgeliehen ist, und Ex-Schalker Malick Thiaw vom AC Mailand.

Die Rechtsverteidiger-Position gilt als größte Baustelle im DFB-Team. Bei der WM konnten weder Niklas Süle, noch Thilo Kehrer oder Joshua Kimmich überzeugen.

Abhilfe könnte Marius Wolf leisten. Der 27-Jährige hat sich beim BVB in die Stammelf gespielt, überzeugt Woche für Woche mit starken Leistungen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Wolf ist außerdem für seine Mentalität auf dem Platz bekannt. Eine Eigenschaft, die dem DFB-Team sicher gut tun würde.

Ein Länderspiel für Deutschland bestritt Wolf noch nicht. Zwar war er 2015 für ein U20-Freundschaftsspiel nominiert, zum Einsatz kam er aber nicht.

Wird Krauß langsam ans DFB-Team herangeführt?

Deutlich mehr Erfahrung in den Juniorennationalmannschaften hat Tom Krauß. Der zentrale Mittelfeldmann kommt auf 39 Spiele von der U15 bis zur U21.

Gerade bei der U21 überzeugte Krauß zuletzt, steuerte in sieben EM-Quali-Spielen drei Treffer und einen Assist bei. Auch beim FC Schalke 04 gehört der 21-Jährige zu den Leistungsträgern.

"Sky" zufolge könnte Krauß behutsam an das DFB-Team herangeführt werden - auch wenn die Konkurrenz im Mittelfeld groß ist.

Thiaw eine "neue Legende" in Mailand

Einen steilen Aufstieg legte auch Malick Thiaw hin. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nach seinem Wechsel von Schalke zum AC Mailand gehört der 21 Jahre alte Innenverteidiger mittlerweile zum Stammpersonal.

Der elfmalige U21-Nationalspieler wird in Italien bereits als "neue Legende" gefeiert und soll eine Ära in Mailand prägen.

Es wäre keine allzu große Überraschung, wenn Flick früher oder später auf die Dienste Thiaws zurückgreifen würde.