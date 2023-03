Top-Talent von Hertha BSC in der Premier League begehrt

Matthias Koch via www.imago-images.de

Teoman Gündüz könnte Hertha BSC im Sommer verlassen

Teoman Gündüz gilt als einer der größten Zukunftsversprechen im Nachwuchs von Hertha BSC. Doch der Vertrag des 18-Jährigen läuft im Sommer aus. Ob das Mittelfeld-Juwel auch in der kommenden Saison noch für die Alte Dame aufläuft, ist offen. Klubs aus der englischen Premier League sollen in das Rennen um den Youngster eingestiegen sein.

Laut "Bild" ist der Plan von Hertha BSC mit Teoman Gündüz eindeutig: Der 18-Jährige soll seinen Vertrag in der Hauptstadt langfristig verlängern und über die Reservemannschaft in der Regionalliga an das Bundesliga-Team herangeführt werden.

Doch der Deutsch-Türke fordert offenbar eine sofortige Beförderung in den Profikader, obwohl er bislang kein einziges Mal für die erste Mannschaft gespielt hat.

Ob sich beide Seiten auf Grund diesen Umstandes noch auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit einigen können, bleibt abzuwarten.

Doch die unklare Situation rund um das Mega-Talent wollen sich nun wohl andere Vereine zu Nutzen machen. Laut der "Daily Mail" sollen mit dem FC Southampton und Brighton & Hove Albion zwei Klubs aus der englischen Premier League die Fühler nach dem im Sommer ablösefreien Mittefelspieler ausgestreckt haben.

Hertha BSC: Top-Talent "visiert die Bundesliga an"

Das Problem: Dem Bericht der englischen Zeitschrift zufolge erfüllt Gündüz derzeit nicht die Kriterien, um eine Arbeitserlaubnis auf der Insel zu bekommen.

Um diese zu erhalten, müsste der U18-Nationalspieler im Falle eines Wechsels zu einem englischen Verein von diesem zunächst verliehen werden. Nach einer einjährigen Leihe stünden die Chancen auf die Erteilung der Erlaubnis deutlich besser, heißt es.

"Teoman ist Berliner und natürlich ist Hertha erster Ansprechpartner. Wir visieren kommenden Sommer den Sprung in die Bundesliga oder entsprechendes an. Das Ausland kann ein guter Weg für Talente der Junioren-Bundesliga sein", kommentierte Gündüz-Berater Sascha Empacher zuletzt die Gerüchte um seinen Schützling.

Bereits Mitte Februar hatte "Bild" dem türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük großes Interesse an Gündüz nachgesagt. Der von Andrea Pirlo trainierte Klub soll sich bereits im Winter nach dem Talent von Hertha BSC erkundigt haben.