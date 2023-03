So plant RB Leipzig mit Schröder und Eberl

IMAGO/Blatterspiel

Rouven Schröder wechselt vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig

Rouven Schröder steht unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig. Beim amtierenden Pokalsieger wird der Manager künftig mit Max Eberl zusammenarbeiten. Zwischen den beiden Fußball-Funktionären soll es eine klare Aufgabenteilung geben.

Laut "Sport Bild" wird Sport-Geschäftsführer Eberl bei RB Leipzig "noch mehr in die Rolle des Strategen" rücken. So soll der ehemalige Gladbacher bei den Sachsen die "generelle Richtung vorgeben", heißt es in dem Medienbericht. Zu Eberls Aufgabenberichten zählen auch die Nachwuchsarbeit sowie die Frauen-Abteilung.

Schröder soll als künftiger Sportdirektor hingegen näher an die Mannschaft heranrücken. Der 47-Jährige sei bei RB Leipzig für "Kader-Planung, aktuelle Leistungen, Betreuerteam" eingeplant, so "Sport Bild".

FC Schalke 04 bestätigt Einigung mit RB Leipzig

Von Sommer 2021 bis Oktober 2022 war Schröder beim FC Schalke 04 als Sportdirektor tätig und führte den Klub zurück in die Bundesliga, verkündete im vergangenen Herbst aber überraschend seinen sofortigen Rückzug.

"Sport Bild" zufolge zahlt RB Leipzig 500.000 Euro Ablöse an den FC Schalke 04, wo der Manager noch bis 2024 unter Vertrag stand.

"Ich gehe davon aus, dass der Wechsel in den kommenden Tagen vollzogen wird", verriet S04-Sportvorstand Peter Knäbel am Sonntag bei "Sky": "Ich kann bestätigen, dass wir ein Angebot bekommen haben", sagte der Schalke-Funktionär.

Ein offizieller Vollzug steht zwar noch aus, gilt aber nur noch als reine Formsache.

RB Leipzig: Viel Arbeit für Rouven Schröder und Max Eberl

Schröder war schon lange die Wunschlösung von RB Leipzig und gilt zugleich ein als guter Freund von Eberl. Das Duo steht beim DFB-Pokalsieger gleich vor kniffligen Herausforderungen.

Leistungsträger wie Konrad Laimer, Christopher Nkunku oder Josko Gvardiol gelten als Wechselkandidaten. Arbeitet ist bei RB Leipzig also ausreichend vorhanden.