Spekulationen um Bellingham-Kehrtwende beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Wie lange bleibt Jude Bellingham noch beim BVB?

Borussia Dortmund droht im Sommer der Abschied von Jude Bellingham. Der FC Liverpool gilt als heißer Anwärter auf einen Transfer. Die Krise der Reds könnte aber womöglich zu einer Kehrtwende führen, vermutet zumindest ein Fußball-Experte.

Fast täglich kursieren neue Gerüchte und Wasserstandsmeldungen rund um die sportliche Zukunft von Jude Bellingham. Fakt ist: Der 19-Jährige steht bei zahlreichen europäischen Spitzenteams auf dem Zettel. Unter den Interessenten befindet sich auch der FC Liverpool.

"Jude ist ein toller Spieler, den wir natürlich kennen. Wir wären ja blöd, wenn wir ihn nicht auf dem Schirm hätten", offenbarte Cheftrainer Jürgen Klopp im Januar in der "Sport Bild" die Gedankenspiele rund um den BVB-Youngster.

Das Problem: Der FC Liverpool steckt aktuell in einer tiefen Krise. In der Champions League droht im Achtelfinale das Aus gegen Titelverteidiger Real Madrid, ging das Hinspiel an der Anfield Road doch krachend mit 2:5 verloren.

Zu allem Überfluss rangieren die Reds in der Premier League nur auf dem siebten Tabellenplatz. Die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist somit akut gefährdet.

Bleibt Jude Bellingham noch eine Saison beim BVB?

"Wenn du Jude wärst, würdest du vielleicht denken: 'Na ja, vielleicht gebe ich ihnen ein Jahr Zeit, um es in Ordnung zu bringen, und spiele weiter Champions League'", brachte Experte Andy Brassell gegenüber dem britischen Portal "talksport" einen Bellingham-Verbleib beim BVB und damit einen späteren Wechsel nach Liverpool ins Spiel.

Der Fußball-Kenner verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Gerüchte, wonach dem zentralen Mittelfeldspieler eine statte Gehaltserhöhung bei Borussia Dortmund winken soll.

Eigentlich gilt ein Abschied von Bellingham als wahrscheinliches Szenario. Der BVB kämpft aber weiterhin um den englischen Nationalspieler. "Ich versuche, mit ihm zu verlängern. Warum nicht? Jude ist einfach ein Gewinnertyp", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl unlängst im "ZDF-Sportstudio".

Bellingham ist noch bis 2025 an die Schwarz-Gelben gebunden.