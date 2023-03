BVB droht Chaos bei Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Auf den BVB wartet der Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am Freitag (20:30 Uhr) könnte von chaotischen Zuständen begleitet werden. Der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst wird die Fans des BVB und die Anhänger der Sachsen wohl hart treffen.

Die Gewerkschaft ver.di plant für den kommenden Freitag einen ganztägigen Warnstreik. "Die Streikmaßnahmen werden den ÖPNV mit Bussen und Bahnen in Dortmund komplett stilllegen", teilten die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) in einem Statement mit.

Die Streikmaßnahmen dauern demnach von Betriebsbeginn (3:30 Uhr) bis -ende (1:30 Uhr am Folgetag) und betreffen auch die Anreise zum und Abreise vom Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Sowohl die Fans des BVB als auch die mitgereisten Anhänger aus Leipzig müssen also auf anderen Wegen in den Signal Iduna Park kommen.

Angesichts dessen, dass viele Tausend der mehr als 81.000 Zuschauer, die auch gegen RB wieder im ehemaligen Westfalenstadion erwartet werden, nicht wie üblich den ÖPNV nutzen können, dürften Probleme vorprogrammiert sein.

Verkehrs-Chaos bei BVB vs. RB Leipzig?

Immerhin: Die Nahverkehrszüge und S-Bahn-Linien im Dortmunder Verkehrsgebiet werden nicht bestreikt und sollen planmäßig unterwegs sein. Nicht betroffen von dem Warnstreik sind zudem die H-Bahn und die Flughafen-Sonderlinien AirportExpress, AirportShuttle und 490.

Die Partie gegen RB Leipzig birgt für den BVB auch abseits des drohenden An- und Abreise-Chaos eine Menge Brisanz: Sportlich ist es das Duell des Tabellenzweiten gegen den -vierten. Nur vier Punkte trennen beide Teams, die sich noch Hoffnungen im Titelkampf mit FC Bayern und Co. ausrechnen.

Zudem gilt das Verhältnis zwischen den BVB-Fans und der Leipziger Anhängerschaft als belastet. 2017 kam es rund um das Aufeinandertreffen im Signal Iduna Park zu Übergriffen von Dortmunder Chaoten auf Gäste-Fans. Die Polizei sprach anschließend von "extremer Aggressivität und Gewaltbereitschaft".