Medien: FC Bayern droht Transfer-Duell um BVB-Keeper Kobel

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Keeper Gregor Kobel wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Gregor Kobel ist einer der großen Leistungsträger des BVB. Auch der FC Bayern soll bereits auf den Keeper von Borussia Dortmund aufmerksam geworden sein. Nun droht dem deutschen Rekordmeister aber offenbar Konkurrenz: Einem Bericht zufolge steht der Schweizer auch bei zwei Klubs aus der Premier League auf dem Zettel.

"Ich beschäftige mich nicht mit Gerüchten - das bringt mir nichts. Ich muss mich auf die aktuelle Situation hier konzentrieren. Wir haben gerade eine überragende Situation. Ich bin voll beim BVB und freue mich auf die nächsten Spiele", erklärte Gregor Kobel zuletzt in einem Interview bei "Sky Sport".

Bereits im Januar war der Schweizer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Niemand geringeres als der FC Bayern soll seine Fühler nach dem Keeper ausgestreckt haben, der noch bis 2026 bei den Westfalen unter Vertrag steht.

Doch der Bundesliga-Tabellenführer ist mit dem kolportierten Interesse an dem 25-Jährigen offenbar nicht allein. "Blick"-Reporter Andreas Böni will erfahren haben, dass auch der FC Chelsea und Manchester United sich derzeit mit einem Transfer des Eidgenossen befassen.

BVB-Keeper könnte FC Bayern "zehn Jahre Ruhe" bringen

"Den nächsten Top-Klub kann er sich aussuchen. Irgendwo gibt es eine Schmerzgrenze beim BVB. Wenn diese erreicht ist, wird es einen Wechsel geben", stellte der Journalist in der "Blick"-Sendung "Am Ball mit Böni" klar. Diese könnte bei rund 40 bis 50 Millionen Euro liegen, spekuliert der Schweizer weiter.

"Es wird sehr spannend zu sehen sein, was ab diesem Sommer passiert", fuhr Böni fort, der sich trotz der Konkurrenten von der Insel auch einen Wechsel von Kobel zum FC Bayern durchaus vorstellen kann.

"Es liegt völlig auf der Hand: Mit Manuel Neuer und Yann Sommer haben die Münchener zwei relativ alte Torhüter. Mit Gregor Kobel hätten sie etwa zehn Jahre Ruhe", erklärte er. Ob der FC Bayern allerdings eine Ablösesumme in der kolportieren Höhe locker machen will, darf bezweifelt werden. Zudem hat der deutsche Rekordmeister mit Alexander Nübel ein weiteres Torwart-Ass in der Hinterhand.