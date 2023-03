FC Bayern bezieht Stellung zu Nagelsmanns Zukunft

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann trainiert den FC Bayern seit 2021

Julian Nagelsmann durchlebt mit dem FC Bayern eine turbulente Saison. Doch trotz aller Leistungsschwankungen steht für den deutschen Rekordmeister fest: Der aktuelle Cheftrainer soll in München noch lange an der Seitenlinie stehen.

Das unterstrich Vereinspräsident Herbert Hainer im Gespräch mit "Sky". "Julian ist ein exzellenter Trainer, das ist überhaupt keine Frage. Er lernt unheimlich schnell dazu. Er wird noch seine Erfahrungen machen, das kenne ich aus meiner eigenen beruflichen Laufbahn", schilderte der Bayern-Boss gegenüber dem TV-Sender.

Immer, wenn es darauf ankommen würde, stelle Nagelsmann die Mannschaft "richtig ein", so Hainer. "Wir sind unheimlich happy mit ihm, das ist ein klasse Trainer und wir planen eine lange Zukunft mit ihm", ließ der 68-Jährige keine Zweifel.

Spannendes Titelrennen für den FC Bayern

In der laufenden Saison hat Nagelsmann mit dem FC Bayern noch die Chance auf alle wichtigen Titel. In der Fußball-Bundesliga geht es aktuell aber deutlich spannender zu als noch in den vergangenen Jahren.

So rangiert der Rekordmeister (46 Punkte) nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Dauer-Rivale Borussia Dortmund. Union Berlin (43), RB Leipzig (42) und der SC Freiburg (41) haben ebenfalls noch realistische Chancen auf den Titel.

Hainer: FC Bayern hat es "in der eigenen Hand"

"Wettbewerb erhöht das Niveau, das ist überhaupt keine Frage", kommentierte Hainer das spannende Rennen an der Bundesliga-Spitze. Er sei aber "insgesamt sehr, sehr optimistisch", meinte der FCB-Funktionär.

"Wir sind Tabellenführer. Wir haben es in der eigenen Hand. Wir haben in drei oder vier Wochen Borussia Dortmund zuhause. Zu was die Mannschaft in der Lage ist, hat man am Sonntag gesehen", sagte Hainer. Damit spielte der Klubpräsident des FC Bayern auf den überzeugenden 3:0-Sieg der Münchner mit Spitzenspiel gegen Verfolger Union Berlin an.