Enthüllt: So steht es um Manuel Neuers Reha-Fortschritte

IMAGO/TEAM2sportphoto

Manuel Neuer will im Sommer wieder beim FC Bayern ein- und angreifen

Nachdem Manuel Neuer zuletzt bei einem geheimen Teamabend des FC Bayern ohne Gehhilfen gesichtet wurde, gibt es nun weitere gute Nachrichten vom Torhüter des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Nicht einmal drei Monate ist der schwere Ski-Unfall von Manuel Neuer her, bei dem er sich eine doppelte Unterschenkel-Fraktur zuzog. Seitdem hörte man nicht viel vom deutschen Nationalkeeper, jedenfalls was seinen Gesundungsfortschritt angeht. Schlagzeilen machte der Torhüter des FC Bayern eher durch sein vielzitiertes Frust-Interview nach dem Rauswurf seines Torwarttrainers und Freundes in Neuers Abwesenheit.

Doch all dies liegt nun schon mehrere Wochen zurück, seitdem ist einige Zeit ins Land gegangen, die Neuer in seiner Reha offenbar für sich genutzt hat. Laut Informationen des "kicker" kann der 36-Jährige mittlerweile komplett ohne Krücken laufen. Schon bei einem geheimen abendlichen Teamtreffen des FC Bayern vor dem wichtigen Sieg gegen Union Berlin (3:0) war Neuer ohne Gehhilfen gesichtet worden.

Die Genesung des Routiniers schreitet peu à peu voran, so das Fachmagazin weiter. Keine Selbstverständlichkeit nach der komplizierten Unterschenkelfaktur, bei der es sich laut "Bild" sogar um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch gehandelt haben soll.

Schon im Dezember kündigte Neuer angriffslustig an, dass er im Sommer wieder ins Tor des FC Bayern zurückkehren werden. Das scheint nach aktuellem Stand möglich und realistisch. Denn wie der "kicker" erfahren hat, befindet sich der Torwart "absolut im Zeitplan", was dieses Vorhaben angeht.

FC Bayern: Manuel Neuer plant Stadionbesuch

Neuer sei "total zuversichtlich", in der Sommer-Vorbereitung wieder auf dem Platz zu stehen.

Das nächste kurzfristige Ziel für den Torhüter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist aber ein Stadionbesuch, um sein Team von der Tribüne aus zu unterstützen. Voraussichtlich soll das bereits beim Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain der Fall sein.

Am 8. März gastiert der französische Spitzenklub in der Allianz Arena. Das Hinspiel haben die Münchner mit 1:0 gewonnen.

In einer sport.de-Umfrage danach, wer in der kommenden Saison das Tor des FC Bayern hüten soll, liegt Neuer mit 14 Prozent der Stimmen in der Gunst der Wähler derzeit sogar noch hinter dem zu AS Monaco verliehenen Alexander Nübel, der 17 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte. Ganze 62 Prozent sprechen sich hingegen dafür aus, dass der im Winter verpflichtete Neuer-Ersatz Yann Sommer auch 2023/24 Stammkeeper sein soll.