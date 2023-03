Topklub mit Schwierigkeiten im Poker um Bellingham

IMAGO/Thomas Voelker

Jude Bellingham steht beim BVB bis 2025 unter Vertrag

Jude Bellingham von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Zahlreiche europäische Topklubs sind am BVB-Youngster interessiert. Ein Verein aus der Premier League hat im Werben um den zentralen Mittelfeldspieler aber mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano steht das Sommer-Budget von Manchester United nach wie vor nicht fest. Grund dafür ist die ungeklärte Besitzer-Frage beim englischen Rekordmeister.

Die US-amerikanische Familie Glazer, die 2005 die Übernahme der Red Devils abgeschlossen hatte, könnte Manchester United verkaufen. Medienberichten zufolge sind bereits mehrere Milliarden-Angebote eingegangen.

Da noch nicht klar ist, welchen Besitzer ManUnited künftig haben wird, ist die Höhe des Transferbudgets ebenfalls ungewiss. Dieser Umstand könnte dem Traditionsverein im Tauziehen um Bellingham zum Nachteil werden.

Romano zufolge sind der FC Liverpool, Manchester City sowie Real Madrid aktuell die Favoriten auf eine Verpflichtung des BVB-Profis. Der 19-Jährige ist noch bis 2025 an die Schwarz-Gelben gebunden. Durch seine rasante Entwicklung wird Bellingham nach der laufenden Saison jedoch womöglich den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen.

Verkauf? BVB will mit Jude Bellingham verlängern

Borussia Dortmund will den englischen Nationalspieler aber noch von einem Verbleib in Westfalen überzeugen. "Ich versuche, mit ihm zu verlängern. Warum nicht? Jude ist einfach ein Gewinnertyp", kündigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl unlängst bei einem Auftritt im "ZDF-Sportstudio" an.

Im Falle eines Verkaufs würde Borussia Dortmund hingegen ein üppiger Millionen-Regen winken. Medienberichten zufolge könnte Bellingham für bis zu 150 Millionen Euro den Verein wechseln und somit zum Rekord-Verkauf des BVB avancieren.