Verkauf nicht ausgeschlossen? Bayern-Duo auf dem Prüfstand

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Leroy Sané (l.) und Serge Gnabry erlebten beim FC Bayern schon stärkere Zeiten

Bis zur 2022 erstmals im Winter ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft war die Welt von Leroy Sané und Serge Gnabry beim FC Bayern noch in Ordnung: Zehn Tore und zehn Vorlagen steuerte Gnabry bei, Sané kam auf zehn Treffer und sechs Assists. Werte, von denen das Offensiv-Duo inzwischen nur noch träumen kann. Beim FC Bayern soll man die beiden deutschen Nationalspieler daher auf den Prüfstand gestellt haben.

Der FC Bayern soll die (negative) Entwicklung seiner beiden Superstars Leroy Sané und Serge Gnabry "ganz genau" beobachten. Das berichtet die "Bild".

Demnach erwartet die Klub-Führung an der Säbener Straße von den beiden Top-Verdienern - Sané soll dem Bericht zufolge rund 20 Millionen Euro, Gnabry einen Betrag, der dieser Summe nah kommt, verdienen - "konstante Top-Leistungen". Sollten diese ausbleiben, soll man sogar einen Verkauf in Betracht ziehen. Wobei man in München eine "Mega-Ablöse" aufrufen würde.

Aufstoßen dürfte dem deutschen Rekordmeister vor allem, dass der sportliche Einbruch nach der WM-Pause mit einigen Nebenkriegsschauplätzen einher ging. Gnabry wurde vom Klub öffentlich angezählt, nachdem er zwischen zwei Partien einen Abstecher zur Fashion Week nach Paris machte, Sané fiel zuletzt durch lustlose Auftritte im Training sowie zu spätem Erscheinen auf.

Sané und Gnabry sind "sehr wichtig für den FC Bayern"

Vorkommnisse, die die Beziehung zwischen dem Klub und den Stars auf die Probe stellen sollen, auch wenn man sich nach außen noch gelassen gibt.

Sané und Gnabry seien "sehr wichtig für den FC Bayern und die Mannschaft. Wir brauchen sie, wenn wir die hohen Ziele erreichen wollen. Sie sind exzellente Fußballer und wir sind happy, dass wir sie bei uns haben", erklärte Bayerns Präsident Herbert Hainer der "Bild".

Öffentlich eine andere Kommunikation zu wählen, wäre aus Vereinssicht allerdings auch ein großes strategisches Wagnis. Zumal Gnabry erst im Sommer 2022 bis 2026 verlängerte, Sané noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden ist.