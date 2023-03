Klopp: "Wir haben viel stabiler ausgesehen"

AFP/SID/Glyn KIRK

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp war zufrieden

Jürgen Klopp hat nach dem hart erarbeiteten 2:0 (0:0)-Erfolg im Nachholspiel gegen die Wolverhampton Wanderers Fortschritte bei seinem FC Liverpool betont.

"Wir haben viel stabiler ausgesehen, das müssen wir fortsetzen", sagte der deutsche Teammanager zufrieden: "Es war eine gute Leistung und ein wichtiger Erfolg."

Die Europapokalplätze sind nur noch zwei Punkte für die "Reds" in der Premier League entfernt, die Champions-League-Ränge sechs Zähler. Virgil van Dijk (73.) und Mohamed Salah (77.) erzielten die Tore für Klopps Team, das zuletzt zehn von möglichen zwölf Punkten in der Liga einsammelte. Die positive Entwicklung trübt die bittere 2:5-Niederlage gegen Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse.

Liverpool hat nun am Sonntag (17:30 Uhr/Sky) in der Liga vor eigener Kulisse die Gelegenheit, in einem Topspiel gegen Manchester United nachzulegen. "Es ist ein großes Spiel gegen eine formstarke Mannschaft", sagte Klopp: "Wir müssen bereit sein und wir werden ihnen einen großen Kampf liefern."