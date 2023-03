Yoshida-Klausel bestätigt und kurz vor bedingter Aktivierung

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Bleibt Maya Yoshida langfristig beim FC Schalke 04?

Wenn der FC Schalke 04 am Samstag beim VfL Bochum zum Revierderby antritt (15:30 Uhr), dann wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wieder Maya Yoshida in der Startelf der Königsblauen stehen. Seit seinem Transfer im letzten Sommer ist der Japaner Dauerbrenner bei S04 und könnte es auch unter bestimmten Bedingungen in der nächsten Saison bleiben. Gerüchte über eine entsprechende Klausel wurden nun untermauert.

Als Japans Nationalspieler Maya Yoshida im Dezember von der WM zum FC Schalke 04 zurückkehrte, vermeldete "Sport Bild", dass der "Schalke-Samurai" eine Klausel in seinem Einjahresvertrag habe, die es ihm erlaubt, ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen ein weiteres Jahr bei den Königsblauen dranzuhängen.

Das Fachmagazin "kicker" bestätigte nun den damaligen Bericht und erinnerte vor dem anstehenden Spiel der Schalker beim VfL Bochum daran, dass Yoshida mit einer Berücksichtigung im Revierderby über die nötige Anzahl an Pflichtspielen verfügen würde, damit sich sein Arbeitspapier automatisch bis Sommer 2024 verlängert.

25 Einsätze sind dafür nötig, Yoshida steht derzeit wettbewerbsübergreifend bei 24 Partien, gleichbedeutend mit einem Einsatz in jedem möglichen Spiel. Noch beeindruckender: In allen Partien stand Yoshida sogar in der Startelf.

Allerdings gibt es noch einen kleinen Haken: Selbst wenn Yoshida gegen Bochum die Verlängerungsklausel aktiviert, wird diese erst gültig, falls der FC Schalke den Klassenerhalt schafft. Nur dann wäre der Verbleib des zuletzt stark aufspielenden Innenverteidigers sicher.

Schalke 04: Bleibt Yoshida, bleibt auch Jenz!

Weiterer Bonus: Durch einen Liga-Verbleib von S04, an dem Yoshida selbst am allerbesten mitwirken kann, könnte auch der Abwehr-Partner des Japaners - Moritz Jenz - in Gelsenkirchen gehalten werden. Denn auch hier sieht das vertragliche Konstrukt vor, dass Jenz nach dem Klassenerhalt Teil des FC Schalke 04 bleiben würde.

Für den Abwehrmann, der derzeit nur noch wenige Monate vom FC Lorient ausgeliehen ist, besteht dann nämlich eine Kaufpflicht über rund vier Millionen Euro.

Das Duo Yoshida/Jenz ist einer der Garanten für die in der Rückrunde (vor allem in der Abwehr) verbesserten Schalker. Lediglich ein Gegentor hat die Defensive in fünf Spielen kassiert. Liga-Bestwert!