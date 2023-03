Zalazar tritt gegen Ex-Schalke-Trainer nach

IMAGO/Moritz Mueller

Rodrigo Zalazar glaubt an den Klassenerhalt des FC Schalke 04

Beim FC Schalke 04 trainierte Rodrigo Zalazar bereits unter Dimitrios Grammozis, Mike Büskens, Frank Kramer und Matthias Kreutzer. Wirklich zufrieden ist der offensive Mittelfeldspieler aber wohl nur mit dem aktuellen Coach Thomas Reis.

Bei "Sky" trat Zalazar gegen seine Ex-Trainer nach: "Es war ganz anders bei den anderen Trainern. Sie sind unterschiedliche Typen, jeder hat seine eigene Art zu spielen. Ich denke, dass wir uns mit den letzten Trainern vielleicht nicht so wohl gefühlt haben."

Von Reis schwärmte der Uruguayer dagegen in höchsten Tönen. "Ich denke, die Mannschaft hat sich seit der Ankunft des neuen Trainers stark verbessert", so der 23-Jährige, der ergänzte: "Ich denke, dass er uns dazu gebracht hat, unsere Spielweise und unser Pressing zu ändern, und ich denke, es war ein wichtiger Punkt für uns, weil wir etwas Neues brauchten."

Reis gebe den Spielern das nötige Vertrauen und versuche, nah an die Profis heranzukommen. "Er erklärt es auf sehr gute Weise. Ich denke, jetzt hat das Team es verstanden. Ich verstehe die Philosophie des Trainers und die Wahrheit ist, dass es sehr gut läuft und ich hoffe, dass es so weitergeht", betonte Zalazar.

Auch Reis' motivierende Art neben dem Platz sei ein Vorteil für den FC Schalke 04. "Es ist schon ansteckend, wenn der Trainer auch da ist, pusht, motiviert. Man sieht ihn so engagiert mit der Mannschaft. Das ist schon ein Plus und bringt einen dazu auf dem Platz mehr zu geben", sagte Zalazar.

Zalazar ist von Klassenerhalt des FC Schalke 04 überzeugt

Am Klassenerhalt der Königsblauen zweifelt Zalazar kein bisschen. "Nun, seit Anfang des Jahres wusste ich, dass ich mir nicht vorstellen kann, in die zweite Liga abzusteigen, weil ich weiß, dass wir es schaffen werden, weil das Vertrauen, das ich in die Gruppe habe, sehr groß ist", stellte er klar.

Zu keinem Zeitpunkt der aktuellen Saison habe der 23-Jährige an einen Abstieg gedacht. "Ich werde mein Bestes geben, um mein Sandkorn dazu beitragen zu können, nicht unterzugehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht absteigen werden, wenn wir so weitermachen und die Spiele so spielen", so Zalazar.

Der FC Schalke 04 hat am vergangenen Spieltag einen wichtigen 2:1-Sieg im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart eingefahren. Am Samstag (15:30 Uhr) steht direkt der nächste Abstiegskracher gegen den VfL Bochum an.