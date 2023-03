Flirt von Eintracht Frankfurt reagiert auf Gerüchte

IMAGO/MAO / Panoramic

Houssem Aouar (l.) könnte BVB-Flirt Daichi Kamada bei Eintracht Frankfurt ersetzen

Am Mittwochabend machte das Gerücht die Runde, dass Lyon-Star Houssem Aouar im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselt. Nun hat der 24-Jährige in den Sozialen Netzwerken auf die Spekulationen reagiert.

Es wäre ein echter Transfer-Hammer, den Eintracht Frankfurt mit der Verpflichtung von Houssem Aouar landen würde. Am Mittwochabend hatte die "Bild" berichtet, dass ein Wechsel des Mittelfeldspielers nahezu beschlossenen Sache sei. Aouar sei "vom Projekt der Eintracht total überzeugt", heißt es

Auch "Sport1" will erfahren haben, dass der französische Nationalspieler bei den Adlerträger ganz weit oben auf der Wunschliste steht. In der Mainmetropole soll Aouar ein monatliches Salär von etwa 250.000 Euro erhalten. Zudem biete ihm die Eintracht ein Handgeld in Höhe von rund fünf Millionen Euro, dass der im Sommer ablösefreie Profi für seine Unterschrift erhalten soll.

Ersetzt Aouar BVB Flirt Kamada bei Eintracht Frankfurt?

Auf diese Gerüchte hat der 24-Jährige nun reagiert. Auf Twitter retweete er einen Beitrag über den bevorstehenden Wechsel und versah diesen mit einem Kommentar. "Manche Leute wissen offenbar schon vor mir, wo ich nächste Saison spielen werde ... Das ist großartig", witzelte Aouar, der seinen Post mit einem lachenden Smiley versah.

Certaines personnes savent donc avant moi où je vais jouer la saison prochaine…c’est fort ! 🤩🤣#pastresserieux #jailhabitude https://t.co/qedk9Toeja — Houssem (@HoussemAouar) 1. März 2023

Spruchreif scheint daher noch nichts zu sein. Sollten die Frankfurt-Bosse den Transfer dennoch eintüten können, würden die Hessen mit Aouar wohl einen gleichwertigen Ersatz für Daichi Kamada finden, der vor einem Wechsel zum BVB stehen soll.

Wie der Japaner auch ist Aouar in der Zentrale flexibel einsetzbar. Bei Lyon kam der Spielmacher in 172 Spielen der Ligue 1 zum Einsatz. Dabei gelangen ihm 30 Tore und 24 Torvorlagen. 2022/23 wurde er bislang jedoch immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Mahr als zehn Pflichtspiele konnte er noch nicht absolvieren.