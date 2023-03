Medien: DFB-Star wurde dem BVB offeriert

Matthias Koch via www.imago-images.de

Lukas Klostermann (r.) wurde angeblich dem BVB offeriert

In den vergangenen Jahren keimten immer wieder Gerüchte auf, Borussia Dortmund liebäugle mit einer Verpflichtung von Lukas Klostermann. Vor allem 2020 als sich der Vertrag des deutschen Nationalspielers bei RB Leipzig seinem Ende näherte, wurde heiß über einen Wechsel zum BVB spekuliert. Ein Szenario, das sich nun wiederholen könnte.

Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, wurde Klostermann dem BVB zuletzt aktiv angeboten. Demnach lotet die Entourage des Verteidigers derzeit die Möglichkeiten aus. Dabei fühlte man angeblich auch in Dortmund vor, ob Interesse bestehe.

Klostermanns Vertrag bei RB Leipzig endet im Sommer 2024. Nicht auszuschließen, dass der Rechtsfuß nach zehn Jahren im Schoß der Sachsen dann eine neue Herausforderung suchen wird.

Der 26-Jährige wechselte 2014 vom VfL Bochum zu den Roten Bullen, für die er seitdem 244 Profispiele absolvierte (13 Tore/12 Vorlagen). Allerdings hatte Klostermann in dieser Zeit immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. 2016 zog er sich einen Kreuzbandriss zu, es folgten Knieprobleme, die 2020 in einer OP gipfelten, sowie zwei Muskelfaserrisse. In der laufenden Saison verpasste Klostermann 20 Pflichtspiele aufgrund eines Syndesmosebandanrisses.

Das spricht gegen einen Wechsel zum BVB

Fit wurde der Abwehrspieler erst kurz vor der erstmals im Winter ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Dass ihn Bundestrainer Hansi Flick dennoch nominierte, überraschte durchaus.

Für den BVB dürfte die ausufernde Verletzungshistorie allerdings eine Warnung sein, zumal die Schwarz-Gelben in der Vergangenheit nicht selten mit gehäuft auftretenden Ausfällen zu kämpfen hatten.

Auf der anderen Seite fightete sich Kostermann stets zurück, weist im besten Fußballer-Alter bereits reichlich Erfahrungen auf höchstem Niveau auf und ist defensiv recht flexibel einsetzbar. Ob der BVB einen Zug macht, wird dennoch erst die Zeit zeigen.