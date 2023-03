Darum ist Wolf für den BVB aktuell so wichtig

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Marius Wolf ist im BVB-Trikot mittlerweile eine feste Größe

Marius Wolf ist einer der Gesichter des Dortmunder Aufschwungs in den letzten Wochen. Der Allrounder wird mittlerweile sogar mit der Deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht, hat sich beim BVB als Rechtsverteidiger in die Stammformation gespielt. Wolf sprach nun selbst über seine beste Phase im schwarz-gelben Dress.

Die Karriere von Marius Wolf stand bei Borussia Dortmund längst am Scheideweg. 2018 mit großen Hoffnungen ins Ruhrgebiet gewechselt, konnte er sich bei seinen ersten beiden Anläufen beim BVB nicht durchsetzen. Im Sommer 2019 und zur Rückrunde 2020 wurde er zu Hertha BSC und dem 1. FC Köln verliehen, da es im Dortmunder Kader selbst bis dato keine Verwendung für den gebürtigen Coburger gab.

Gegenüber "Sky" berichtete Wolf, dass nach der Rückkehr vom Effzeh im Sommer 2021 seine Laufbahn beim BVB endgültig auf der Kippe stand: "Vor allen Dingen nach Köln wollte ich hier meine Chance bekommen, zeigen, dass ich es kann und mir nichts vorwerfen lassen".

Unter dem damaligen Cheftrainer Marco Rose gelang es der Nummer 17 des BVB dann erstmals, sich im Kader der Westfalen festzuspielen. 35 Pflichtspieleinsätze standen 2021/2022 insgesamt zu Buche. "Es hat schon im letzten Jahr ziemlich gut geklappt", erinnerte sich Wolf an die Vorsaison.

Derzeit läuft es sogar noch besser. Nachdem Wolf im Spätherbst zwei Monate lang komplett zum Zuschauen gezwungen war und sich sogar eine Herz-Operation unterziehen musste, läuft es seit dem Jahreswechsel bestens für den 27-Jährigen.

"Gerade macht es mit der Mannschaft und dem ganzen Team einfach extrem Bock. Ich weiß, wie ich der Mannschaft helfen kann", so der Rechtsverteidiger, der vor allem läuferisch Akzente zu setzen weiß.

Wolf will mit dem BVB "von Spiel zu Spiel schauen"

Wolf kommt unter Cheftrainer Edin Terzic zugute, dass vor allem seine eigenen Qualitäten aktuell bestens zur Spielidee der Borussia passen.

"Es verhelfen uns momentan auch andere Faktoren zum Sieg, als einfach nur Fußballspielen. Gerade in den Spielen, in denen es fußballerisch vielleicht nicht so läuft, haben wir es über den Willen, über Laufbereitschaft, Zweikämpfe und Geschlossenheit den Sieg eingefahren. Ich denke, das macht uns momentan auch stärker", weiß Wolf, das gerade er selbst über das kämpferische Element kommt, was nicht zuletzt beim Dortmunder Anhang sehr positiven Anklang findet.

Wettbewerbsübergreifend steht Wolf in 2023 schon bei sechs Startelfeinsätzen. Sehr zur Freude des BVB-Stars selbst, der sich mittlerweile berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick machen darf.

"Ich bin topfit ins Trainingslager eingestiegen und wollte meine Leistung zeigen und Gas geben. Das hat zum Glück geklappt", so Wolf, der sich hinsichtlich des Dortmunder Saisonziels nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen will: "Wir sind gut beraten, auf uns zu schauen. Wir haben in den letzten Wochen von Spiel zu Spiel geschaut. Man sagt das immer, aber das hat zuletzt wirklich geklappt, da sollten wir nichts ändern. Ob es am Ende reicht, sehen wir dann."