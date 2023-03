Hertha-Star betont: "Allen ist die Situation bewusst"

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Tolga Cigerci geht bei Hertha BSC in der Rückrunde voran

Nach über sechs Jahren ist Tolgay Cigerci im Winter-Transferfenster zu Hertha BSC zurückgekehrt. Als Führungsspieler will er mit den Berlinern unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Zuletzt zeigte er sich weiter kämpferisch.

"Allen ist bewusst, in welcher Situation wir stecken. Vielleicht stecke auch ich die Leute an. Wir haben eine gute Energie, die dürfen wir nicht verlieren", meinte der 30-Jährige, der seit seiner Rückkehr aus der Türkei bisher fünf Bundesliga-Spiele für Hertha BSC bestritten hat.

Berlin rangiert in der Tabelle auf Platz 14 - allenfalls ein Etappenziel, wie auch der Mittelfeldspieler selbst betonte: "Man sieht den Fortschritt, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen weiter Vollgas geben. Wenn wir uns die Positivität erhalten, bin ich guter Dinge, dass wir erfolgreich sind."

Für den Hauptstadtklub geht es in den kommenden Wochen mit richtungweisenden Aufgaben weiter, darunter am 11. März gegen Mainz 05 (H) und eine Woche später gegen 1899 Hoffenheim (A). Cigerci will dabei seine fußballerischen Qualitäten einbringen, um Hertha BSC weiterhin über dem Strich zu halten.

Cigerci über den Last-Minute-Wechsel nach Berlin

"Früher ist man vielleicht hektischer, will viele Sachen auf einmal schaffen. Mit dem Alter lernst du dazu, ruhiger zu spielen. Ich denke, ich bin cleverer und ruhiger, kann aber auch aggressiv spielen, wenn es sein muss. Ich kann mich jederzeit anpassen, das ist mein Vorteil", so der türkische Nationalspieler.

Die kurzfristige Rückkehr nach Berlin, nachdem Cigerci zuvor für Galatasaray, Fenerbahce, Basaksehir und Ankaragücü in der türkischen SüperLig aktiv war, sei auch für den Spieler selbst überraschend gewesen: "Ich hatte gar nicht die Zeit überrascht zu sein. Es ging am letzten Transfertag alles zu schnell. Man freut sich sehr, dass man zurück ist und bekannte Gesichter wiedersieht."