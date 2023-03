Medien: Schalke will Keeper der Bundesliga-Konkurrenz

IMAGO/Revierfoto

Finn Dahmen steht beim FC Schalke 04 hoch im Kurs

Mit Ralf Fährmann ist zwar wieder mehr Sicherheit in die Defensive des FC Schalke 04 eingekehrt. Schon zeitnah könnte der Routinier seinen Platz als Nummer eins aber wieder verlieren. Ein Torwart der Bundesliga-Konkurrenz soll es den Königsblauen angetan haben.

Die gefloppte Hertha-Leihgabe Alexander Schwolow wird den FC Schalke 04 nach der Saison sicher wieder verlassen, Urgestein Ralf Fährmann zudem nicht jünger - kein Wunder also, dass sich die Gelsenkirchener Verantwortlichen derzeit ligenunabhängig nach einem neuen Schlussmann für die Spielzeit 2023/2024 umsehen.

Laut "Transfermarkt" ist dabei der Torhüter eines Bundesliga-Konkurrenten in den Schalker Fokus gerückt: Angeblich ist Finn Dahmen ein heißer Kandidat beim Aufsteiger. Dem Vernehmen nach laufen aktuell Gespräche zwischen dem zum 1. Juli ablösefreien Noch-Mainzer und S04.

Namhafte Konkurrenz für den FC Schalke 04

Beim FSV kommt der frühere deutsche U21-Nationalspieler nicht an Vizekapitän Robin Zentner vorbei. In dessen verletzungsbedingter Abwesenheit durfte Dahmen nach dem Jahreswechsel zwar sechs Mal nacheinander in der Liga ran, musste seinen Platz gegen Gladbach unlängst aber wieder räumen.

Der 1,88 Meter große gebürtige Wiesbadener hatte bereits im vergangenen Oktober angekündigt, eine neue Herausforderung zu suchen, um endlich regelmäßig Spielpraxis zu erhalten. Auf Schalke könnte sich dieser Wunsch ab Sommer erfüllen.

Im Werben um Dahmen sind die Königsblauen jedoch nicht alleine: Auch die PSV Eindhoven aus den Niederlanden soll Kontakt zu dem 24-Jährigen aufgenommen haben. Darüber hinaus sollen weitere Vereine aus ganz Europa im Poker mitmischen.

Ob sich S04 gegen die Mitbewerber durchsetzen kann, dürfte auch von der künftigen Ligazugehörigkeit abhängen. Derzeit ist das Team von Trainer Thomas Reis das Schlusslicht in Deutschlands höchster Spielklasse, zeigte zuletzt allerdings deutlich aufsteigende Tendenz.