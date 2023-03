FC Bayern sorgt mit neuem Retro-Trikot für Aufsehen

imago sportfotodienst

Bruno Labbadia (l.) kickte unter anderem 1993/1994 für den FC Bayern

Mit einer stark limitierten Stückzahl von nur 115 Einheiten und einem satten Verkaufspreis von 399,95 Euro hatte der FC Bayern mit seinem Retro-Trainingsanzug zuletzt die Gemüter erhitzt. Die Münchner lösten ob des sehr hohen Kostenpunkts einen regelrechten Shitstorm unter den eigenen Anhängern aus. Jetzt bringt der FC Bayern ein weiteres Bekleidungsstück auf den Markt, bei dem sich nicht nur die eigenen Fans fragen werden: Ist das Kult oder kann das weg?

In der Bundesliga-Saison 1993/1994 wartete der deutsche Rekordmeister mit einem höchst ungewöhnlichen Auswärtstrikot auf. In gelb-grünen Farben gehalten, hatte das Auswärtsjersey der Bayern nichts mit den eigentlichen Vereinsfarben zu tun und kam im eigenen Lager nur schleppend an.

"Keiner in meinem Team mochte dieses Kanarienvogel-Trikot. Unsere Mannschaft überlebte auch diese eigenwillige Farbkombination und wurde 1993/1994 Deutscher Meister", erinnerte sich Thomas Helmer, einstiger Abwehrspieler des FC Bayern, in den sozialen Medien an das Trikot.

Das Trikot spaltete die Bayern-Fans in zwei Lager: Während es die einen verfluchen, genießt es bei den anderen echten Kultstatus.

Matthäus, Scholl und Co. wurden in kanariengelb 1994 Deutscher Meister

Da scheint es eine gelungene Idee der Marketing-Abteilung der Münchner zu sein, das Trikot aus den 1990ern noch einmal aufleben zu lassen. In einer neuen Variante unter dem Titel "Adidas Icon Collection - eine Hommage an die 90er" gibt es die Retro-Version des Trikot nun im Fanshop des FC Bayern zu kaufen - Kostenpunkt: 79,95 Euro.

Vor einigen Jahren hatte der FC Bayern schon ein bekanntes Heim-Trikot aus dem selben Jahrzehnt neu aufleben lassen und damals durchaus für Begeisterung gesorgt.

Ob das damals ungeliebte Auswärtstrikot, welches unter anderem von Bundesliga-Legenden wie Bruno Labbadia, Dietmar Hamann, Lothar Matthäus oder Mehmet Scholl aufgetragen wurde, knapp 30 Jahre später besser ankommt, bleibt noch abzuwarten.