Thomas Müller gesteht: Druck beim FC Bayern war "groß"

Anfang April steigt der Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Thomas Müller hat große Ambitionen für das Duell gegen den BVB.

"Unser klares Ziel ist es nun, nach dem Spitzenspiel gegen Dortmund in ca. 4 Wochen als Tabellenführer in den April zu starten", schrieb Müller in seinem Mail-Newsletter.

Der BVB habe seit dem Jahresanfang neun Punkte auf den FC Bayern aufgeholt, so Müller, "und somit befinden wir uns jetzt mittendrin im Meisterschaftskampf. Dass es jetzt wieder so eng zugeht, ist nicht nach unserem Geschmack. Da müssen wir uns aber ganz klar an der eigenen Nase packen."

Zuversicht gibt dem Weltmeister von 2014 der Auftritt seiner Mannschaft im zurückliegenden Top-Spiel gegen Union Berlin (3:0).

Der Druck sei zwar "groß" und der FC Bayern wegen des vorangegangenen Sieges des BVB gegen 1899 Hoffenheim "in der Bringschuld" gewesen, erklärte Müller.

Aber: "Wir haben es über 90 Minuten geschafft, unser Spiel durchzuziehen und dabei das 'FC Bayern Gesicht' zu zeigen. An diesem Abend mache ich das besonders an unserer Körpersprache fest. Obwohl Union ein unangenehmer Gegner ist, haben wir das Spiel dominiert und verdient gewonnen."

FC Bayern in der Champions League "mit breiter Brust" gegen PSG

Vor dem BVB-Duell steht für den FC Bayern jedoch erst einmal das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain auf dem Programm.

Der 1:0-Sieg im Hinspiel sei "ein Vorteil" für die Münchner, schrieb Müller. "Das gibt uns Sicherheit und lässt uns nicht dazu verleiten, dass die Emotionen überhandnehmen und Fehler entstehen, weil wir irgendetwas 'vermeiden' möchten."

Auch auf die Unterstützung der Fans in der Allianz Arena hofft Müller. "All diese weicheren Faktoren können das Pendel in unsere Richtung ausschlagen lassen. Wir gehen mit breiter Brust und Optimismus in eine hoffentlich berauschende Champions-League-Nacht."