Medien: Top-Klubs eröffnen Jagd auf Julian Brandt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Brandt präsentiert sich beim BVB in Top-Form

Bei Borussia Dortmund präsentiert sich Julian Brandt seit Wochen in bestechender Form. Allerdings weckt das nun offenbar das Interesse mehrerer Top-Klubs am Nationalspieler, dessen BVB-Vertrag im Sommer 2024 ausläuft.

Neun Spiele, neun Siege: Borussia Dortmunds Bilanz im Jahr 2009 ist makellos.

Ein Gesicht der inzwischen fast schon beängstigenden Serie des BVB ist ohne Zweifel Julian Brandt. Torschütze, Antreiber und überraschend auch Malocher: Brandt schlüpft bei den Schwarz-Gelben aktuell gleich in mehrere Rollen.

Einen "Riesenschritt nach vorne" bescheinigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dem Leistungsträger zuletzt gegenüber "Bild". Auch Brandts Vertragssituation sei ihm "natürlich bekannt".

Diese hat es aus BVB-Sicht durchaus in sich: 2024 läuft der Kontrakt von Brandt beim Revierklub aus.

Dann könnte der 26-Jährige, der in den vergangenen Jahren aufgrund wechselhafter Leistungen mehrfach als Streichkandidat galt, ablösefrei wechseln.

BVB: Zwei Top-Klubs heiß auf Julian Brandt

Aber auch im kommenden Sommer dürfte sich schon der ein oder andere Verein um Brandt bemühen, wenn seine Darbietungen weiter auf dem aktuellen Niveau bleiben.

"Bild" zufolge haben bereits zwei Top-Klubs ein Auge auf den früheren Leverkusener geworfen. Demnach handelt es sich dabei um den FC Arsenal und Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League.

Die Gunners, aktuell sogar Tabellenführer in der wohl besten Liga der Welt, wurden bereits in der Vergangenheit mit Brandt in Verbindung gebracht.

Brandt habe im vertrauten Kreis durchblicken lassen, dass ihn ein Wechsel auf die Insel eines Tages reize, heißt es.

BVB bei Julian Brandt unter Druck

Den BVB, der dem Vernehmen nach eine Verlängerung mit Brandt plant, setzt das Interesse der beiden Londoner Schwergewichte unter Druck.

Sollte es der gebürtige Bremer darauf anlegen, hat er in den möglichen Verhandlungen mit Dortmund beste Argumente, einen auch finanziell lukrativen Deal zu fordern.

Das Problem bei allen BVB-Vertragsverhandlungen momentan: Der Tabellenzweite der Bundesliga hat sich auf die Fahne geschrieben, seine Profis künftig leistungsorientiert zu bezahlen.

Weniger Grundgehalt, dafür höhere Erfolgsprämien? Über diesen Ansatz können die schwerreichen Engländer nur lächeln.