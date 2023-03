PSG-Hiobsbotschaft: Neymar fehlt gegen Bayern

IMAGO/Glenn Gervot/Icon Sportswire

Neymar wird gegen den FC Bayern fehlen

Gute Nachrichten für den FC Bayern, schlechte für Paris Saint-Germain: Wie PSG-Coach Christophe Galtier auf einer Pressekonferenz am Freitag erklärte, wird Superstar Neymar seinem Team im Champions-League-Achtelfinale am kommenden Mittwoch in München nun doch nicht zur Verfügung stehen.

Nachdem "L'Équipe" am Freitagmorgen noch berichtete, es gebe Restchancen auf einen Einsatz von Neymar im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern, nahm PSG-Coach Galtier den Fans wenige Stunden später diese Hoffnung.

"Neymar wird uns in den nächsten beiden Spielen nicht zur Verfügung stehen", bestätigte Galtier den Ausfall des Brasilianers am Wochenende im Ligaspiel gegen Nantes und auch wenige Tage später beim Königsklassen-Kracher in München.

"Ich kann nicht sagen, dass dieser Ausfall für uns bedeutungslos ist. Er ist schlecht für uns", ergänzte der Pariser Trainer, der nach wie vor nicht fest im Sattel sitzt und weiter um seine Zukunft auf der PSG-Bank bangen muss. Ein Aus im Achtelfinale der Champions League würde seinen Posten zusätzlich schwächen.

Danilo berichtet von PSG-Krisensitzung

Dass auf PSG vor allem ohne Neymar eine schwere Aufgabe in München wartet, ist den Stars des französischen Serienmeisters bewusst. Mittelfeldspieler Danilo ist sich trotzdem sicher, dass seine Mannschaft ins Viertelfinale einziehen wird.

"Im Hinspiel waren wir mental nicht auf dem Platz. Aber wir haben uns geändert. Wir sind jetzt psychisch und physisch bereit. Das hat uns gefehlt. Wir haben miteinander gesprochen. Nicht nur untereinander, sondern auch mit den Trainern und allen Verantwortlichen", berichtete Danilo gegenüber "Canal+" von einem Krisengespräch, das in den letzten Wochen stattgefunden hat.

Die klare Ausgangssituation helfe dem Team dabei, im Rückspiel mit der richtigen Einstellung zu Werke zu gehen, meinte der Mittelfeldspieler. "Wenn wir gewinnen, sind wir weiter. So sollten wir das Rückspiel angehen. Wir müssen mit der Einstellung nach München fahren, wie schon in Marseille alles geben zu wollen."