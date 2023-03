Medien: Real Madrid schmiedet neuen Bellingham-Plan

IMAGO/Simon Traylen

Verlässt Jude Bellingham den BVB im Sommer?

Bis das Wettbieten um BVB-Star Jude Bellingham beginnt, werden noch einige Wochen vergehen. Real Madrid wird einer der Klubs sein, die ihren Hut in den Ring werfen. Vollends davon überzeugt sind die Königlichen allerdings nicht. Sie würden angeblich gerne sehen, dass der Engländer auch in der Saison 2023/24 noch in Dortmund spielt.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, würde Real Madrid das "Unternehmen Bellingham" gerne auf den Sommer 2024 verschieben. Der Grund: Das aktuelle Mittelfeld-Duo Kroos/Modric spielt nach wie vor auf einem derart hohen Niveau, dass die Königlichen den Deutschen oder auch den Kroaten nur ungern degradieren oder gar verkaufen würden. Dies wäre aber wohl nötig, um im Team Platz für den Engländer zu schaffen.

Gleichzeitig verfolgt der spanische Rekordmeister mit diesem Gedankenspiel auch finanzielle Interessen. Würde Bellingham erst 2024 wechseln, wäre der 19-Jährige deutlich günstiger zu haben, da sein Vertrag beim BVB nur noch bis zum Sommer 2025 läuft.

Bellingham vertagt Gespräche mit dem BVB

Ob dieser Plan letztlich aufgeht, hängt jedoch in erster Linie vom jungen Engländer ab. Ob er sich ein weiteres Jahr beim BVB vorstellen kann, ist nicht klar. Laut "AS" ist es die Bellingham-Seite, die die Gespräche mit den Dortmundern bisher auf die lange Bank schiebt. Die Dortmunder hätten sich demnach gerne schon längst zusammengesetzt, der Spieler aber sieht diese Dringlichkeit nicht.

Ein weiterer Haken an dem neuen Real-Plan ist die zahlungskräftige Konkurrenz auf der Insel. Weder der FC Liverpool, Manchester City oder ein anderer namhafter Premier-League-Klub muss auf einen Preisnachlass hoffen. Dazu ist jeder dieser Klubs willens, seine bestehende Mannschaft für Bellingham umzubauen. So gab es etwa bei ManCity schon vor Wochen Gerüchte über einen möglichen Gündogan-Abgang.

Und auch der FC Liverpool oder Manchester United würden ihr Mittelfeld wohl generalüberholen, wenn sie dafür im Gegenzug Jude Bellingham im Team begrüßen dürfen.