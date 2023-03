BVB-Sondertrikot sprengt alle Rekorde: "Unfassbar!"

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Marco Reus trug mit seinem BVB das Sondertrikot im Spiel gegen Hertha BSC

Mit der zweiten Version seines "Kohle und Stahl"-Sondertrikots hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sämtliche Rekorde gesprengt. Jetzt hat BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer ein Zwischenfazit der gesamten Aktion gezogen, die dem Klub nicht zuletzt mehrere Millionen Euro Mehreinnahmen beschert hat.

Um das komplett in Schwarz gehaltene Sondertrikot war Mitte Februar ein regelrechter Hype entbrannt. Schon innerhalb von wenigen Stunden war an den Verkaufsstellen sowie im Online-Shop das erste Kontingent von 60.000 Stück komplett vergriffen und ausverkauft.

Zehntausende BVB-Fans gingen an diesem 18. Februar leer aus und mussten sich zunächst mit einem Platz auf einer ellenlangen Warteliste begnügen.

Gemeinsam mit seinem Ausrüster Puma hat Borussia Dortmund nun eine riesige Nachbestellung auf den Weg gebracht: Bis zum Sommer sollen alle 170.000 Sondertrikots, die laut Vereinsangaben bestellt wurden, ausgeliefert und an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden.

BVB-Geschäftsführer Cramer hellauf begeistert

Diese Verkaufszahl hat bisher sämtliche Rekorde in Sachen Fußball-Sondertrikots gesprengt - sowohl beim BVB als auch deutschlandweit.

Der Stolz bei den Schwarz-Gelben über die gelungene Marketing-Aktion war entsprechend groß. "Das ist unfassbar und schlicht überragend. Hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich ihm das niemals geglaubt", meinte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Von den Profis der Dortmunder wurde das "Kohle und Stahl"-Trikot lediglich einmal aufgetragen, beim 4:1-Heimsieg am 19. Februar gegen Hertha BSC. Zukünftig dürfte es aber in tausendfacher Ausfertigung auf den Tribünen des Signal Iduna Parks in Dortmund zu sehen sein.

Schon die erste Version des schwarzen Sondertrikots als Hommage an die Dortmunder Bergbau- und Stahlvergangenheit hatte im Jahr 2019 einen großen Ansturm ausgelöst. Damals wurde die Ausgabe des Jerseys aber auf eine Stückzahl von 9009 arg limitiert.