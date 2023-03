1,7 Mrd. Euro! Chelsea verfolgt gigantischen Stadion-Plan

IMAGO/Historic England/Heritage Images

Der FC Chelsea will einen Wohnblock (oben links im Bild) kaufen und abreißen

Noch größer, noch besser und darüber hinaus unfassbar teuer: Chelseas neuer Besitzer Todd Boehly verfolgt mit seinem Klub nicht nur auf dem Rasen ambitionierte Ziele. Auch abseits will der US-Unternehmer die Blues an Europas Spitze führen. Teil seines Plans ist ein neues Stadion, für das sage und schreibe ein Budget in Höhe von 1,7 Milliarden Euro veranschlagt wird.

Dass Geld für Chelsea-Besitzer Todd Boehly keine Rolle spielt, wird schon beim Blick auf die Transfers der Blues in der aktuellen Saison deutlich. Satte 600 Millionen Euro wurden allein in den letzten beiden Transferphasen ins Team investiert. Sportlichen Erfolg konnte der Milliardär damit (noch) nicht kaufen. Die Londoner stecken nach wie vor im Mittelfeld der Premier League fest, in Europa droht gegen den BVB zudem das vorzeitige Aus.

Die sportliche Krise hindert den Geschäftsmann allerdings nicht daran, weiterhin große und äußerst kostspielige Pläne für seinen Klub zu schmieden. Nächster Punkt auf der Agenda ist ein neues Stadion, das ein gigantisches Budget von 1,7 Milliarden Euro verschlingen darf.

Wie der "Telegraph" berichtet, liegen drei konkrete Pläne aktuell in der Schublade: ein vollständiger Neubau an einem neuen Standort, eine umfassende Modernisierung der Stamford Bridge oder ein kompletter Neubau am aktuellen Standort.

Übergeordnetes Ziel ist der Bau einer Arena, die mindestens 55.000 Zuschauern Platz bietet und technisch neue Maßstäbe setzt. Der FC Chelsea soll eines der besten Stadien Europas bekommen, in der schon 2030 erstmals gespielt werden könnte, schreibt der "Telegraph".

Diese Stadion-Pläne liegen beim FC Chelsea auf dem Tisch

Aktueller Favorit in den Gedankenspielen ist demnach ein kompletter Neubau des Stadions am aktuellen Standort. Um diesen Plan zu verwirklichen, wird gerade geprüft, ob der Klub einen angrenzenden Wohnblock erwerben und anschließend abreißen kann. Allein für den Kauf sind Kosten in Höhe von rund 56 Millionen Euro veranschlagt.

Ein Umbau der Stamford Bridge gilt als Option Nummer zwei, ist dem "Telegraph" zufolge aber deutlich unwahrscheinlicher und würde am Ende vielleicht sogar mehr Geld als ein Neubau kosten. Zudem würde ein Umbau am Ende womöglich auch mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Ein Umzug würde dem Klub wiederum den dringend benötigten Platz und vollständige Planungsfreiheit einräumen, doch dieser könnte letztlich am Veto der Fans und der Organisation "Chelsea Pitch Owners" scheitern. Diese müssten mit einer Mehrheit von 75 Prozent dafür stimmen, damit dieser Plan in die Tat umgesetzt werden könnte.

Gänzlich vom Tisch ist dem Bericht zufolge nur ein einziger Plan: die Beibehaltung des Status quo. Dies komme für Todd Boehly und seine Partner nicht infrage. Denn sie wollen mit dem FC Chelsea hoch hinaus, und das nicht nur auf dem Transfermarkt.