Hochrisikospiel Bochum vs. Schalke: So plant die Polizei

Christoph Reichwein crei via www.imago-images.de

Ein Fanmarsch des FC Schalke 04 (Symbolbild) wird es wohl auch am Samstag in Bochum geben

Zum ersten Mal seit über 13 Jahren heißt es am Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga: Der VfL Bochum empfängt den FC Schalke 04! Die Renaissance dieses traditionsreichen Revierderbys im Vonovia Ruhrstadion ruft große Vorfreude hervor, aber auch einige Sorgen.

Für die nordrhein-westfälische Polizei gilt das Abstiegsduell zwischen dem 17. der Bundesliga-Tabelle und dem 18. als sogenanntes "Hochrisikospiel".

Es bedarf besonderer Vorkehrungen, um ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Fan-Lager möglichst zu vermeiden, wie die Polizei NRW bereits im Vorfeld mitteilte.

"Aufgrund des Derbycharakters der Begegnung, des feindschaftlichen Verhältnisses der Problemfanszenen beider Vereine und der aktuellen sportlichen Situation bestehen Anhaltspunkte für ein erhöhtes Konfliktpotenzial", wurde Polizeisprecher Frank Lemanis in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Schon Stunden vor dem Anpfiff am Samstag um 15:30 Uhr könnte es zu einer brisanten Situation kommen, wenn sich nämlich Tausende Gästefans auf den Weg ins Ruhrstadion begeben: "Die Polizei geht davon aus, dass Teile der Schalker Fans über den Bochumer Hauptbahnhof anreisen werden. Erfahrungsgemäß sammeln sich die Fans am Bahnhof, sodass bei diesem Spiel mit einem Fanmarsch zu rechnen ist", so Lemanis weiter.

Der Schalker Fanmarsch soll von der Polizei dann durch das Stadtparkviertel in Richtung Stadion geleitet werden. Der eigentlich präferierte Weg über die Castroper Straße ist derzeit aufgrund einer Baustelle nicht möglich.

Darüber hinaus wird die Polizei im gesamten Bochumer Innenstadtgebiet mit einer hohen Präsenz im Einsatz sein, um auf mögliche Konfliktsituation schnell und angemessen reagieren zu können.

VfL Bochum verwehrt S04-Fans womöglich den Zutritt

Das Gäste-Kontingent wird auf knapp 2.700 Tickets beziffert. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass weitaus mehr S04-Anhänger den kurzen Weg nach Bochum antreten, um ihren Klub zu unterstützen.

Der VfL Bochum selbst befürchtete zuletzt bereits, dass auch Eintrittskarten aus dem eigenen Kontingent an das Gelsenkirchener Lager verkauft worden sind und hat im Vorfeld bereits Maßnahmen angekündigt.

Auf der Vereinshomepage des FC Schalke hieß es dazu: "Der VfL Bochum weist ausdrücklich darauf hin, dass im gesamten Stadion außerhalb der Gästeblöcke kein Zutritt für S04-Fans gewährt wird! Personen, die sich auch ohne das Tragen von Fankleidung als Schalker zu erkennen geben, können auch noch nach dem Einlass des Stadions verwiesen werden!"