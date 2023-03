Großes Rätselraten um Giovanni Reyna beim BVB

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Muss sich im Training steigern: BVB-Star Giovanni Reyna

Während Borussia Dortmund seit Wochen groß aufspielt und einen Sieg nach dem anderen einfährt, ist es um einen überraschend ruhig geworden: Giovanni Reyna. Das US-amerikanische Top-Talent entwickelt sich immer mehr zu einem äußerst rätselhaften Fall beim BVB.

Giovanni Reyna zählt in der Offensivabteilung des BVB unumstritten zu den Spielern, die die individuelle Qualität mit sich bringen, um Spiele zu entscheiden. Der Haken: Von seinem Cheftrainer Edin Terzic wurde der 20-Jährige zuletzt mehrfach ignoriert, als es um die Aufstellung von Borussia Dortmund ging.

In den neun Pflichtspielen der Borussia in 2023 stand Reyna lediglich 134 Minuten auf dem Rasen, nur einmal stand er in der Startelf. Zuletzt schmorrte er gar dreimal hintereinander 90 Minuten lang auf der Bank. Und das alles, obwohl es ausgerechnet der junge Offensivspieler war, der den BVB erst mit seinen Joker-Toren gegen Augsburg (4:3) und Mainz (2:1) zum Sieg verhalf. Gegen Freiburg (5:1) erzielte er gar den dritten Treffer nach Einwechslung in Folge.

Giovanni Reyna vergibt Chance auf mehr Einsätze beim BVB

Doch anstatt sich dadurch nachhaltig für die Startelf zu empfehlen, ging es für Reyna in vergangenen Wochen eher abwärts. Ins Bild passt, dass es der für ihn eingewechselte Jamie Bynoe-Gittens war, der gegen Werder Bremen (2:0) mit der ersten Aktion die Dortmunder Führung erzielte.

Damals hieß es in der sport.de-Einzelkritik: "Zahlte das Vertrauen nicht zurück. War oftmals zu lethargisch am Ball und spielte seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins nicht aus - Note: 4,5". Weitere Bewährungschancen bekam Reyna anschließend nicht.

BVB: Giovanni Reyna? Edin Terzic wird deutlich

Zwei Gründe lassen sich erkennen für die jüngste Negativ-Entwicklung beim 15-fachen Nationalspieler, der ohnehin auf keine allzu leichte Saison zurückblicken kann, verpasste er mit dem BVB doch zunächst in der Hinrunde einige Spiele und sorgte dann rund um die WM in Katar für reichlich Schlagzeilen über einen Streit mit Nationaltrainer Gregg Berhalter.

Einerseits ist der Konkurrenzkampf bei Borussia Dortmund nach dem Jahreswechsel deutlich größer geworden. Julian Brandt ist aus der Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic nicht mehr wegzudenken, Kapitän Marco Reus kehrte nach Verletzung und Infekt zurück und junge Spieler wie Jamie Bynoe-Gittens und Karim Adeyemi erhoben mit guten Leistungen Ansprüche auf weitere Einsätze. Selbst Donyell Malen, der in dieser Saison kaum ein Faktor im Offensivspiel des BVB war, scheint derzeit vor ihm zu liegen.

Andererseits scheinen die Trainingsleistungen von Giovanni Reyna derzeit schlichtweg nicht auszureichen. Zwar war Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel gegen Leipzig bemüht, die vielen Verletzungssorgen der vergangenen Wochen und Monate um Reyna hervorzuheben und zu bekräftigen, der Youngster sei auch zum Jahresbeginn nicht ganz "beschwerdefrei" gewesen. Dann fügte er jedoch hinzu: "Er weiß genau, was wir von ihm fordern, was wir uns von ihm wünschen und welche Dinge er besser machen muss."

Es gehe für Reyna nun im täglichen Training "darum, dass er fleißig und geduldig bleibt". Die Tür für den Edeltechniker bleibt bei Borussia Dortmund daher natürlich weiter offen. "Wir wissen, welche Qualitäten er der Mannschaft geben kann", hob Edin Terzic hervor. Scheint, als liegt es allein an Giovanni Reyna, den Fall zu lösen.

Gerrit Kleiböhmer