BVB-Keeper: "Manchmal liegst du bis 4 Uhr wach im Bett"

Gregor Kobel ist Stammtorhüter beim BVB

Mit neun Siegen aus neun Pflichtspielen ist der BVB herausragend in das bisherige Kalenderjahr 2023 gekommen. Dieser Trend soll sich auch am Freitagabend gegen RB Leipzig (ab 20:30 Uhr) im Bundesliga-Verfolgerduell weiter fortsetzen. Vor allem die neue Defensiv-Stabilität kommt Borussia Dortmund derzeit zugute.

Einer der Protagonisten in der schwarz-gelben Hintermannschaft ist dabei Torhüter Gregor Kobel. Der Schweizer Keeper half seiner Mannschaft mit vielen Paraden in kritischen Phasen, zählt in seiner zweiten BVB-Saison längst zu den besten Schlussmännern der Bundesliga.

Kobel selbst hat im vereinseigenen "Feiertagsmagazin" erklärt, was die Dortmunder Defensive zuletzt so stark gemacht hat: "Wir haben wieder daran angeknüpft, wo wir am Anfang der Saison waren, als wir sehr konzentriert und gemeinschaftlich verteidigt haben. Wir haben vielleicht auch das Quäntchen Glück dabei gehabt, trotzdem ist der Grundeinsatz und die Bereitschaft, gemeinsam zu verteidigen, genauso wie es sein muss."

Zuletzt kassierten die Westfalen nur zwei Gegentore in den vergangenen fünf Bundesliga-Partien, was einen Top-Wert im Vergleich zur direkten Konkurrenz bedeutet. "Wir müssen hinten immer ready und von der Bereitschaft her da sein - und das sind wir auch in den ganzen Spielen", freute sich Kobel über die Stabilität seiner Vorderleute.

Kobel: "Man muss die Energie mitnehmen"

Der 25-Jährige ist häufig dabei zu beobachten, wie er nach gelungenen Abwehraktionen seiner Teamkollegen lautstark und emotional aufgeladen jubelt. Für Kobel eine Selbstverständlichkeit: "Defensivaktionen sind genauso spielentscheidend wie vorne ein Tor zu machen. Wenn man hinten eine geile Grätsche hat, noch einen Zweikampf mehr gewinnt, einen Schuss abblockt - das kann alles spielentscheidend sein. Deswegen muss man auch die Energie mitnehmen. Das tut dem Spieler gut und dem Stadion gut."

Auf das Thema Energie und Adrenalin angesprochen verrät der gebürtige Zürcher, dass eine besondere Herausforderung darin bestehe, nach einem Heimspiel-Sieg vor über 80.000 Zuschauern nach solchen Erlebnissen wieder herunterzufahren.

"Diese Energie hier zieht sich auch noch ein paar Stunden nach dem Spiel mit. Manchmal liegst du bis 3, 4 Uhr nachts im Bett und bist noch aufgepumpt vom Spiel", meinte Kobel, der längst einer der großen Publikumslieblinge in Dortmund ist.