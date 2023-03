Haaland-Beraterin enthüllt Wunschziele ihrer Klienten

IMAGO/Graham Hunt

Ex-BVB-Star Erling Haaland ist längst zu einem der größten Namen des Fußball-Business geworden

Haaland-Agentin Rafaela Pimenta hat auf dem FT Business of Football Summit in London Einblicke in die Arbeit ihrer mächtigen Berater-Agentur gegeben. Dem FC Bayern, dem BVB, Paris Saint-Germain oder auch dem FC Barcelona dürften ihre Worte nicht besonders gefallen haben.

Wenn Spieler ihrer Agentur einen Wechsel-Wunsch äußern, kommen laut Pimenta eigentlich nur zwei Ziele infrage. "Da gibt es die Premier League und Real Madrid", sagte die Brasilianerin, die nicht nur die deutschen Klubs, sondern auch den FC Barcelona, Paris Saint-Germain und auch die italienischen Klubs in ihrer Aufzählung unerwähnt ließ.

Die englische Liga habe sich in den Köpfen der Spieler längst als Anlaufstelle Nummer eins etabliert. "Als ich angefangen und den Spielern gesagt habe, sie wechseln nach England, haben sie mich gefragt: 'Was habe ich falsch gemacht?' Wenn wir Spieler jetzt nach ihren Zielen fragen, nennen sie die Premier League. Sie sagen nicht ManCity, Chelsea oder Arsenal. Sie sagen Premier League", erklärte die Beraterin.

Zum ersten Mal seit 25 Jahren sei es so, dass Spieler nicht mehr zu einem bestimmten Klub, sondern in eine bestimmte Liga wollen. "Genau dort will man als Berater hin", gab Pimenta zu, dass die boomende Premier League auch ihrem Geschäftsfeld voll in die Karten spielt.

Warum Real Madrid für Spieler besonders interessant ist

Real Madrid wird als Wunschziel dagegen aus einem anderen Grund genannt. "Sie haben etwas ganz Spezielles, das für die Spieler ebenfalls ein Traum ist. Madrid hält seine eigene Magie am Leben. Sie haben vielleicht nicht den wöchentlichen Wettbewerb [wie die Premier League], aber sie haben die Champions League", glaubt Pimenta, dass es die beeindruckenden Resultate der Königlichen in der Königsklasse sind, die eine besondere Anziehungskraft auf die Profis ausüben.

Auf dem Weg hin zum Traumverein oder in die Traumliga verschwenden Pimenta und ihr Team laut eigener Aussage keine Zeit. Ihren Klienten zeigt die Brasilianerin bereits mit Beginn der Zusammenarbeit einen klaren Karriereplan auf. "Wir müssen einen Plan haben und wir brauchen ein Ziel. Vielleicht werden wir es nicht erreichen, aber wenn wir nicht mal wissen, wo wir hinwollen, dann werden wir dort ganz sicher auch nicht ankommen."

Selbst für 15-jährige Nachwuchsspieler gebe es jene Pläne schon, erklärte die Beraterin. "Weil wir nicht einfach herumsitzen und warten können."