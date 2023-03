Plattenhardts Hertha-Zukunft wieder offen

Rolf Vennenbernd/dpa

Marvin Plattenhardt könnte bei der Hertha doch noch einen neuen Vertrag bekommen

Ex-Nationalspieler Marvin Plattenhardt hat möglicherweise doch noch eine sportliche Zukunft bei Hertha BSC.

"Es ist vollkommen klar, dass wir uns unser Bild machen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber. "Marvin ist lange hier und er ist der Kapitän der Mannschaft. Wir werden ein Gespräch führen", fügte der Nachfolger von Geschäftsführer Fredi Bobic an.

Vor einigen Wochen hatte Bobic verkündet, dass Plattenhardts Vertrag beim Berliner Fußball-Bundesligisten nicht verlängert werden soll. Zeitnah ist mit einer Entscheidung nun aber offenbar nicht zu rechnen. "Es geht jetzt darum, die Saison erfolgreich zu bestreiten", betonte Weber, der Ende Januar als Bobic-Nachfolger zur Hertha zurückgekehrt war.

Momentum spricht für Plattenhardt

Plattenhardt hatte das Trainingslager der Hertha im Januar in Florida verpasst, da er nicht die erforderlichen Impfungen zur Einreise in die USA vorweisen konnte. Nach einer anschließenden Verletzung hatte sich der 31-Jährige wieder ins Team zurückgekämpft und auf seiner Stammposition als linker Außenverteidiger wie auch als Aushilfe in der Innenverteidigung gespielt.

"Das Momentum" spreche im Augenblick für Plattenhardt als Stammspieler, sagte Trainer Sandro Schwarz vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). "Wir sind froh, dass wir die Qualität haben", fügte Schwarz an.

Plattenhardt war 2014 vom 1. FC Nürnberg zur Hertha gewechselt. 2018 schaffte er den Sprung in den WM-Kader der Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison hatte er unter anderem mit seinem Tor im Relegationsrückspiel zum 2:0-Endstand beim Hamburger SV maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Berliner. Auf der linken Abwehrseite steht er in einer Konkurrenzsituation zu Maximilian Mittelstädt.