Werner mit Kampfansage: "Gute Erinnerungen an Dortmund"

nordphoto/Mauelshagen via www.imago-images.de

Im Dezember 2019 traf Timo Werner doppelt gegen den BVB

Nicht nur tabellarisch ist die Partie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) ein echter Hingucker. Auch fußballerisch und atmosphärisch haben sich der Tabellenzweite und der -vierte in der jüngeren Vergangenheit packende Duelle geliefert. Leipzigs Nationalspieler Timo Werner rechnet daher mit einem hochklassigem Spiel beim BVB.

"Beide Mannschaften sind in Top-Form. Dortmund hat in diesem Jahr zwar alles gewonnen, aber auch wir sind sehr gut drauf. Deshalb gehen wir mit viel Vorfreude in das Match", meinte der Stürmerstar der Leipziger auf der Vereinshomepage vor dem Auftakt des 23. Bundesliga-Spieltags.

Der 26-Jährige hofft auf ein "tolles Spiel - hoffentlich natürlich mit dem besseren Ende für uns". Die Atmosphäre als Gast vor über 80.000 Zuschauern im Dortmunder Signal Iduna Park sei zwar immer besonders speziell, Werner bezeichnete die schwarz-gelbe Anhängerschaft in diesem Zusammenhang als "ein tolles Publikum".

Allerdings will der RB-Star angriffslustig und mutig bei den Westfalen aufspielen und meinte selbstbewusst: "Wir haben gute Erinnerungen an Dortmund und in den vergangenen Jahren auch schon zweimal dort gewonnen".

Werner traf bisher zweimal gegen den BVB

Die nackten Zahlen sprechen in Summe zwar weiterhin gegen die Roten Bullen, haben sie von 14 Pflichtspielen gegen den BVB doch nur fünf gewonnen, bei zwei Remis und sieben Niederlagen.

Trotzdem hat Timo Werner mit seiner Aussage Recht: 2017 beim 3:2 und zuletzt im April 2022 beim 4:1-Erfolg nahmen die Leipziger jeweils alle drei Zähler mit aus dem Ruhrgebiet.

Der gebürtige Stuttgarter selbst wird sich vor allem an den 19. Dezember 2019 besonders gerne zurückerinnern: Damals schlug RB Leipzig nach einem 0:2-Pausenrückstand beim BVB noch zurück und kam auch dank zweier Werner-Tore noch zu einem 3:3-Remis bei den Schwarz-Gelben.

Es waren die einzigen beiden Bundesliga-Tore des Stürmers gegen Borussia Dortmund.