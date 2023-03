Argentiniens WM-Held erklärt obszönen Penis-Jubel

IMAGO/Moritz Mueller

Mit seinem Penis-Jubel sorgte Emiliano Martinez im Dezember für einen wahren Skandal

Emiliano Martinez schrieb bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in erster Linie sportliche Schlagzeilen. Der Torhüter der Albiceleste war neben Superstar Lionel Messi eine der prägenden Figuren bei den Argentiniern, verhalf seiner Mannschaft mit zahlreichen Paraden zum dritten WM-Titel. Als er nach dem gewonnenen Finale auch zum besten Torwart des Turniers gekürt wurde, ließ er sich allerdings zu einem obszönen Penis-Jubel hinreißen, der ihm harsche Kritik einbrachte.

Martinez war gerade erst zu einem gefeierten WM-Helden geworden, nachdem er im WM-Finale gegen Frankreich zunächst in der regulären Spielzeit, anschließend im Elfmeterschießen entscheidend pariert hatte.

Kurze Zeit später sprach die Fußballwelt aber vor allem über seinen irren Jubel mit der Trophäe für den besten Torwart des WM-Turniers, den er sich demonstrativ und in eindeutiger Pose vor seine Genitalien gehalten hatte. Jetzt hat der 30-Jährige zu dem Vorfall noch einmal Stellung bezogen sich dabei reumütig gezeigt.

"Ich bin darauf natürlich nicht stolz, aber es war eine Wette", führte Martinez, der beim englischen Erstligisten Aston Villa unter Vertrag steht, im Interview mit dem argentinischen Bezahlsender "TyC Sports" aus.

Martinez' Jubel hat eine Vorgeschichte

"Als sie mir den Goldenen Handschuh geben wollten, sagten die Jungs: 'Warum machst du nicht dasselbe wie bei der Copa América?'", sagte Martinez.

Schon ein Jahr zuvor, als die Argentinier bei der Copa América ebenfalls siegreich waren und mit Emiliano Martinez den besten Keeper stellten, ließ sich der 1,95-m-Hüne nämlich zum "Penis-Jubel" mit dem Pokal vor seinen Genitalien hinreißen.

Schon 2021 im Maracana jubelte Emiliano Martinez auf seine ganz eigene Weise

Angestachelt durch die Aufforderung seiner Nationalmannschaftskollegen habe er diesen Jubel dann auf der Bühne im katarischen WM-Stadion wiederholt. "Es ist ihre Schuld, die meiner Teamkollegen", redete sich Martinez heraus.

Immerhin: Am vergangenen Montag, als er als Welt-Torhüter des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde, verzichtete Martinez auf seinen zweifelhaften Jubel: "Das war was anderes, in einem Anzug. Auf einem Fußballfeld, mit Adrenalin, ja, wäre ich fähig."