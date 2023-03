Doppeltes Gehalt? FC Bayern verkündet Choupo-Moting-Deal

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Eric Maxim Choupo-Moting bleibt dem FC Bayern treu

Eric Maxim Choupo-Moting und der FC Bayern arbeiten zumindest auch in der kommenden Saison zusammen. Am Freitag gab der Rekordmeister die Verlängerung mit dem Angreifer offiziell bekannt.

Choupo-Motings neuer Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024. Sein bisheriger Kontrakt wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

"Wir sind sehr glücklich, dass uns Eric Maxim Choupo-Moting ein weiteres Jahr erhalten bleibt. Choupo ist ein Künstler am Ball, er hat in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Choupo-Moting habe dem FC Bayern in der Hinrunde der laufenden Spielzeit "geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schließen, die wir hatten. Er hat es sehr gut gemacht und seine Leistungen in den Spielen dieses Jahr bestätigt. Wir sind froh, dass wir ihn haben und bis Sommer 2024 mit ihm arbeiten können", so Salihamidzic.

Choupo-Moting erklärte: "Ich bin super happy, länger zu bleiben und mit dem Club weiterhin viel Spaß zu haben. Ich fühle mich sehr wohl hier, auch meine Familie fühlt sich wohl in München, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt."

FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Motings Gehalt verdoppelt?

"Natürlich bin ich auch froh, dass ich der Mannschaft so gut helfen kann. Mit den Jungs verstehe ich mich sehr gut, wir arbeiten hart an unseren Zielen. Der Konkurrenzkampf ist groß, aber wenn man zu den Besten gehören möchte, gehört das dazu. Nur so gewinnt man viele Titel, und wir haben noch einiges vor. Das Gesamtpaket beim FC Bayern stimmt. Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern", ergänzte der 33-Jährige, der vor dessen Abgang zum FC Barcelona als Backup für Torjäger Robert Lewandowski fungierte.

Finanziell soll sich die Vertragsverlängerung beim FC Bayern für Choupo-Moting ausgezahlt haben. Angeblich streicht er in der kommenden Saison statt bisher fünf satte zehn Millionen Euro ein.