VfL Wolfsburg bindet Abwehr-Talent langfristig

IMAGO/Christian Schroedter

Micky van de Ven ist in der Abwehr des VfL Wolfsburg gesetzt

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit dem niederländischen Abwehrspieler Micky van de Ven vorzeitig und langfristig verlängert. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger band sich bis 2027 an den Klub.

"Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, der besonders in dieser Saison eine starke Entwicklung genommen hat und sich mit seinen Leistungen in den Vordergrund gespielt hat", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Van de Ven kam 2021 vom niederländischen Zweitligisten FC Volendam nach Wolfsburg. Nach einem Jahr als Ergänzungsspieler stieg er in der laufenden Saison zur Stammkraft auf, die in der Bundesliga und im DFB-Pokal bislang jedes Spiel über die volle Distanz absolvierte.

Der Verteidiger wurde bereits mit Klubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht und von Louis van Gaal in das vorläufige Aufgebot der Niederländer für die Fußball-WM in Katar nominiert.

Der neue Nationalcoach Ronald Koeman berief den Wolfsburger jedoch nicht in seinen vorläufigen Kader für zwei Länderspiele im März.

"Für mich war es immer ein Traum, in der Bundesliga zu spielen", sagte van de Ven. "Ich spiele unglaublich gerne in dieser Mannschaft und möchte mit dazu beitragen, dass der VfL Wolfsburg seine Ziele erreicht."