Babbel kritisiert Bayern-Stars: "Schwer nachvollziehbar"

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Der FC Bayern hat vor allem im Jahr 2023 ungewöhnlich viele Punkte liegen lassen

Der FC Bayern ist in der laufenden Bundesligasaison so verwundbar wie seit vielen Jahren nicht. Dabei hat der Rekordmeister laut Ex-Nationalspieler Markus Babbel den besten Kader aller Zeiten zur Verfügung. Umso mehr wundert er sich über die regelmäßigen Ausrutscher der Mannschaft.

Gravierende Leistungsschwankungen war man vom FC Bayern in den letzten Jahren eigentlich kaum gewohnt. Doch in der Bundesligasaison 2022/23 präsentiert die Mannschaft von Julian Nagelsmann regelmäßig zwei Gesichter. Schon in der Hinrunde gab es eine erste Krise, nach dem Jahreswechsel folgte eine zweite Schwächephase. Ex-Nationalspieler Markus Babbel hat dafür keine Erklärung - und auch kein Verständnis.

"Für mich ist das schwer nachvollziehbar. Denn: Dieser Kader hat eine unfassbare Qualität, ist auch in der Breite phänomenal aufgestellt. Doch sie bringen des Öfteren ihre optimale Leistung nicht auf den Platz", kritisierte er die Bayern-Profis im Gespräch mit der "AZ".

Dass Nagelsmann diese Leistungsschwankungen "wahnsinnig" machen, könne er nachvollziehen, denn: "Eigentlich müssten die Bayern mit diesem Personal in der Liga alle Gegner aus dem Stadion schießen." Am Ende aber seien die Spieler des Rekordmeister "oft zu wankelmütig", urteilte Babbel.

Babbel: FC Bayern kann das Triple holen

Trotz allem ist der frühere Bundesligaprofi fest davon überzeugt, dass dem FC Bayern auch in dieser Saison noch der ganz große Wurf gelingen kann. Auf die Frage, wie viele Titel für die Münchner in diesem Jahr seiner Meinung nach drin sind, sagte Babbel: "Alle - ohne Wenn und Aber."

Der Kader des Rekordmeisters sei "außergewöhnlich gut bestückt". Weder Real Madrid noch Manchester City oder ein anderer Klub seien stärker. Daher gilt für Babbel: "Wenn die Bayern die Titel nicht holen, sind sie selbst schuld."

In seinen Augen verfügen die Münchner aktuell über den besten Kader ihrer Geschichte. Selbst die Triple-Mannschaften von 2013 und 2020 seien nicht auf Augenhöhe, sagte Babbel.