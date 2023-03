Drei Tore "und noch mehr": Mbappé will Bayern wehtun

IMAGO/Baptiste Autissier

Jubel nach dem Rekordtor und Kampfansage an den FC Bayern: Kylian Mbappé

Dass sich Frankreichs Spitzenteam Paris Saint-Germain am Samstagabend beim 4:2-Sieg gegen den FC Nantes zumindest streckenweise nicht unbedingt mit Ruhm bekleckerte, interessierte im Parc des Princes niemanden mehr, als Superstar Kylian Mbappé in der Nachspielzeit mit einem historischen Treffer für den Endstand sorgte. Anschließend betonte der 24-Jährige den emotionalen Wert seines Tores - und richtete eine Kampfansage an den FC Bayern.

Mit seinem 18. Saisontreffer erreichte Kylian Mbappé einen weiteren Meilenstein seiner ebenso jungen wie beeindruckenden Karriere. Mit gerade einmal 24 Jahren erzielte der französische Offensivspieler sein insgesamt 201. Pflichtspieltor für Paris Saint-Germain. Eine Ausbeute, mit der er den bisherigen Klub-Rekordtorschützen Edinson Cavani (200) überflügelte.

"Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt", kommentierte Mbappé seine neue Bestmarke gegenüber "Canal Plus". "Vielen Dank an meine verschiedenen Trainer, alle meine Mitspieler und die Fans."

Nach dem Abpfiff wurde ihm ein Pokal überreicht, die Fans feierten ihn, einige Kinder trugen extra angefertigte Rekord-T-Shirts.

Zum Zeitpunkt seines Treffers trug Mbappé obendrein die Kapitänsbinde. Im Vorfeld hätte er dieses Szenario nicht für möglich gehalten, sagte er: "Für mich als gebürtigen Pariser ist das etwas Besonderes."

sport.de-User glauben an Sieg des FC Bayern

Den Rekord im Gepäck, richtete Mbappé zudem eine Kampfansage an den FC Bayern. Er wolle den Menschen noch mehr zurückgeben und visiere seine Treffer 202, 203 und 204 "und vielleicht noch mehr" für Mittwoch an, so der gebürtige Pariser.

PSG gastiert am Mittwoch (21 Uhr) im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales in München. Nach der 0:1-Pleite in Paris im ersten Aufeinandertreffen stehen Mbappé und Co. mit dem Rücken zur Wand. Eingeschüchtert scheint das Starensemble allerdings nicht zu sein. "Wir werden entschlossen dorthin fahren. Wir haben wieder Vertrauen gefasst und jetzt müssen wir gewinnen", ließ Mbappé keine Zweifel an der Ausrichtung zu.

Dass Mbappé, der im Hinspiel nicht von Beginn an mitwirken konnte, den Münchnern wehtun kann, steht außer Frage. In der Fußball-Königsklasse erzielte der Torschützenkönig der WM 2022 bereits 40 Tore in nur 60 Partien.

Die sport.de-User sind allerdings zuversichtlich, dass der FC Bayern am Ende den Sieg auf seiner Seite hat. In einer Umfrage mit über 130.000 Stimmabgaben glauben satte 75 Prozent der User an den deutschen Rekordmeister