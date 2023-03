Droht Bank-Ärger? Brisante Entwicklung beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Julian Nagelsmann (l.) verzichtete in der Startelf des FC Bayern zuletzt auf Joao Cancelo

Auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters überraschte der FC Bayern mit einem Transfercoup: Von Manchester City wechselte mit Joao Cancelo ein echter Superstar auf Leihbasis nach München und schien auf der rechten Abwehrseite von Beginn an gesetzt. Wenige Wochen später hat sich das Blatt gewendet. Ein Umstand, der reichlich Brisanz bietet.

"Jeder Spieler will sich wichtig fühlen und will spielen. Wer etwas anderes sagt, der lügt", erklärte Joao Cancelo gegenüber "O Jogo", warum er seine Zelte bei Manchester City plötzlich abbrach und den Schritt zum FC Bayern wagte. Er sei ein Wettkämpfer, der Titel gewinnen und "einfach immer" spielen wolle, nur dann sei der "glücklich", so der 28-Jährige weiter. Da dies bei City nicht immer gegeben war, habe er das Gespräch mit Coach Pep Guardiola gesucht und gemeinsam habe man entschieden, dass ein Wechsel nach München die beste Lösung sei.

Wie ernst es Cancelo mit dem Stammplatz ist, untermauert ein Blick auf die Saisonstatistik des Nationalspielers, der in Manchester bis zur erstmals im Winter ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar eigentlich gesetzt war, in den acht Pflichtspielen nach den Titelkämpfen allerdings viermal nicht berücksichtigt wurde.

Ein Umstand, der erahnen lässt, wie es derzeit in München um Cancelos Gemütslage bestellt ist, denn nach einem guten Start ist der Rechtsfuß inzwischen auch beim FC Bayern durchaus überraschend ins zweite Glied gerückt.

Neuzugang des FC Bayern hat "noch einige Dinge aufzuholen"

Dabei setzte Trainer Julian Nagelsmann zu Beginn direkt auf Cancelos Dienste und schwärmte regelrecht vom Neuzugang, der offenbar keine Anlaufschwierigkeiten hatte und auf Anhieb als Vorbereiter glänzte. Der Bruch kam mit dem 1:0-Sieg des FC Bayern in Paris im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Cancelo musste zur Halbzeit in der Kabine bleiben, wurde gegen Union Berlin (3:0) in der Liga anschließend nur eingewechselt und schmorrte gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend (2:1) schließlich 90 Minuten auf der Bank.

"Joao geht aktuell gut mit der Situation um, ich habe nicht den Eindruck, dass er wegbricht. Er hat gegen Mainz im DFB-Pokal ein sehr gutes Spiel gemacht und wir haben öfters mit ihm besprochen, was wir auf den verschiedenen Positionen verlangen. Joao hat fast noch nie Dreierkette gespielt. Er ist ein Offensivspieler, der als rechter Außenverteidiger zur Geltung kommt. Wir spielen aktuell mit Ball aber keine Viererkette", erklärte Nagelsmann nach der Partie, warum er auf den Neuzugang verzichtet, schob allerdings vielsagend nach: "Joao hat außerdem noch einige Dinge aufzuholen, was die Abläufe angeht. Er braucht noch etwas Zeit und die bekommt er auch, dann wird er auch wieder sehr gute Spiele machen." Eine Aussage, die keineswegs nahelegt, dass Cancelo in Kürze ins Team zurückkehren wird.

Dass derzeit Eigengewächs Josip Stanisic den Vorzug erhält, ist mit Blick auf die Zukunft sicher ein gutes Zeichen, zumal kaum zu erwarten ist, dass der FC Bayern im Sommer 70 Millionen Euro in die Hand nimmt, um die vereinbarte Kaufoption des Leihdeals mit Cancelo zu bedienen, der Stimmung an der Säbener Straße könnte die Ausbootung allerdings nachhaltig schaden.