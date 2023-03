Davies sorgt für neuen Vereinsrekord beim FC Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Alphonso Davies hat einen neuen Bayern-Rekord aufgestellt

In den letzten Jahren hat Alphonso Davies beim FC Bayern einen steilen Aufstieg hingelegt. Seit diesem Wochenende ist die Vita des Kanadiers um einen Erfolg reicher.

Denn beim Gastspiel gegen den VfB Stuttgart absolvierte der 22-Jährige am Samstagabend sein 100. Bundesligaspiel für den deutschen Rekordmeister. In der Vereinsgeschichte der Münchner war beim Erreichen dieser Marke noch nie ein ausländischer Spieler jünger als der Kanadier.

Entsprechend geehrt fühlte sich der Linksverteidiger. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, 100 Spiele in der Bundesliga für diesen tollen Verein spielen zu dürfen. Das ist wirklich wunderbar. Es ist wirklich eine Ehre, dass ich diesen Meilenstein in meiner Karriere als ein so junger Spieler erreicht habe. Dafür bin ich dankbar", kommentierte Davies seine Errungenschaft.

Sein Jubiläum in Stuttgart verlief für den Nationalspieler auch sportlich überaus erfolgreich. Durch den knappen 2:1-Sieg gegen die Schwaben holte sich der FC Bayern die Tabellenspitze zurück. Davies war auf dem linken Flügel einer der besten Spieler des Abends. Vorne wie hinten war der Linksfuß stark eingebunden und setzte viele Akzente. Dafür gab es die sport.de-Note 2,0.

Sollte Davies langfristig an der Isar bleiben, könnte er wegen des jungen Alters sogar einigen Legenden der Bundesliga gefährlich werden. Dass er einmal den Rekord als ausländischer Spieler mit den meisten Einsätzen beim FC Bayern knackt, scheint durchaus denkbar.

Aktuell hält David Alaba mit 281 Bundesligaspielen diese Bestmarke, dahinter liegen Franck Ribéry (273 Partien) und Robert Lewandowski (253).

Den ewigen Bundesligarekord hält derweil noch immer mit großem Abstand Claudia Pizarro. Der ehemalige Angreifer absolvierte für Werder Bremen, den FC Bayern und den 1. FC Köln insgesamt 490 Bundesligaspiele.