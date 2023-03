Bericht: BVB findet Dahoud-Nachfolger in Italien

IMAGO/Emmanuele Mastrodonato

Morten Hjulmand ist beim BVB im Gespräch

In Person von Mahmoud Dahoud wird Borussia Dortmund im Sommer einen Mittelfeldspieler verlieren. Als Nachfolger hat der BVB offenbar ein Top-Talent aus der italienischen Liga im Blick.

Wie "tuttomercatoweb.com" schreibt, befindet sich der Revierklub im Rennen um Morten Hjulmand von US Lecce. Der Däne hat beim Mittelfeld-Klub aus der Serie A in den letzten beiden Jahren einen steilen Aufstieg hingelegt und ist inzwischen der sogar Kapitän.

Es heißt, Lecce würde den 23-Jährigen gerne halten. Bei einem Angebot von rund 20 Millionen Euro sei man in Apulien aber wohl gesprächsbereit. Noch ist der Zentrumsspieler bis 2024 an Lecce gebunden, der Verein hat zudem angeblich die Option auf ein weiteres Jahr.

Neben dem BVB gelten auch Atlético Madrid, AS Rom, Juventus Turin und Atalanta Bergamo als interessiert.

Hjulmand spielt in Italien aktuell meist als alleiniger Sechser und würde in Dortmund bestens in das neue Anforderungsprofil von Sportdirektor Sebastian Kehl passen. Der Rechtsfuß zählt nämlich zu den zweikampfstärksten Mittelfeldspielern der italienischen Liga, außerdem verzeichnete er bislang die meisten abgefangenen Bälle in der Serie A.

Weitere Top-Spieler beim BVB gehandelt

Zuletzt hatte Kehl versucht, den Kader der Borussia mit robusten und einsatzfreudigen Spieler zu verstärken. Salih Özcan kam im Sommer vom 1. FC Köln und spielt bislang eine wichtige Rolle. Emre Can ist aktuell ebenfalls wieder gefragt.

Für Dahoud gibt es in diesem neuen BVB-Konzept hingegen keinen Platz mehr. Kehl zuletzt gegenüber der "Bild" bestätigt, dass der Rechtsfuß im Sommer keinen neuen Vertrag mehr erhalten wird.

"Mo ist jetzt sechs Jahre bei uns, er ist ein sehr guter Fußballer, und ich habe sportlich und menschlich wirklich eine sehr hohe Meinung von ihm. Trotzdem haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen", führte der Nachfolger von Michael Zorc aus.

Hjulmand ist in diesem Kontext nicht der erste mögliche Neuling, der als Nachfolger für den Nationalspieler im Gespräch ist. Zuletzt kursierten beispielsweise Berichte um BVB-Interesse an Gladbachs Manu Koné und Naby Keita vom FC Liverpool.